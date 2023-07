Wojewoda Tobiasz Bocheński chce konsultacji w sprawie SKRY. Atakuje prezydenta. Jest riposta władz Warszawy

Projekt nowej SKRY wybrany w konkursie

Na początku tygodnia władze Warszawy ogłosiły wyniki konkursu na projekt stadionu na 25 tys. widzów i hali sportowej na 6 tys. osób. To kolejny etap zagospodarowania tego zrujnowanego przez lata terenu dawnego ośrodka sportowego. Ale stowarzyszenie „Ochocianie” zaprotestowało przeciwko powrotowi sportu na Skrę. Chcą, by cały teren był ogólnodostępny dla mieszkańców, boją się hałasu (co ciekawe tylko z hali, nie z otwartego stadionu) i zapchania Ochoty autami w czasie rozgrywek i koncertów. Choć dyskusja trwa od tygodni a urzędnicy ratusza na spotkaniach z mieszkańcami wyjaśniali wątpliwości, teraz protestujący znaleźli sojusznika w osobie wojewody mazowieckiego.

Wojewoda chce konsultacji

- 7 tys. osób, w różny sposób, podpisało się w sprawie stadionu Skry, wyrażając sprzeciw wobec wcześniej zaprezentowanej koncepcji czy wnioskując o konsultacje społeczne. Staję ramię w ramię z mieszkańcami, którzy zbierają podpisy po to, aby przeprowadzić konsultacje, bo uważam, że wójt, burmistrz, prezydent czy starosta jakiegokolwiek miasta, nie są od tego, by mieszkańców pouczać pryncypialnie i arogancko twierdzić co rozumieją, a czego nie. Apeluję do prezydenta Warszawy o przeprowadzenie konsultacji. Zwracam się za pośrednictwem mediów, ponieważ nie mam do tego innych narzędzi prawnych – wygłosił płomienną mowę Tobiasz Bocheński stojąc przy płocie odgradzającym zrujnowany stadion przy Wawelskiej, w miejscu, w którym Warszawa chce budować nowy stadion, do którego premier Mateusz Morawiecki obiecał dofinansowanie.

Wiceprezydent Warszawy odpowiada wojewodzie ostro:

Na ripostę władz Warszawy nie trzeba było długo czekać. Wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiedziała wojewodzie ostro:

- Pan wojewoda jako reprezentant rządu, wrzucającego do Sejmu ustawy w trybie projektów poselskich, unikając konsultacji jest ostatnią osobą, która ma prawo pouczać o konsultacjach społecznych - stwierdziła Renata Kaznowska.

I dodała: - Zgodnie z przepisami konsultacje przeprowadza się na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom. Jest to jeden z trzech warunków, jakie muszą zostać łącznie spełnione – aby zachować wymagania formalne stawiane konsultacjom, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym. W innym przypadku, mielibyśmy do czynienia z tzw. konsultacjami pozorowanymi. Przebudowa Skry jest procesem trwającym od lat. Informowaliśmy na każdym etapie postępowania, jakie są cele rewitalizacji ośrodka. Przede wszystkim realizacja miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, który przewidywał przywrócenie sportowej świetności Skry. Warszawa słucha i będzie słuchała swoich mieszkańców, dlatego serdecznie zapraszam na konsultacje wykorzystania Nowej Skry - zaprosiła wojewodę Bocheńskiego wiceprezydent Warszawy.