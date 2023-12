Wojownicy Maryi mają dość. Wyjdą na ulice! Chcą "przebudzić cały naród"

Niecodzienny efekt współpracy LOT i Muzeum Narodowego w Warszawie. Po co stewardessa idzie do muzeum

Pod koniec listopada posłowie w Sejmie zagłosowali za finansowaniem metody zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Obywatelski projekt ustawy, który wprowadza państwową pomoc, złożono jeszcze w poprzedniej kadencji. Projekt zdobył większość przy poparciu 268 posłów.

Nie wszyscy są zadowoleni z takich zmian. W niedzielę (10 grudnia) ulicami Warszawy i wielu innych miast w Polsce przejdą Pokutne Procesje Różańcowe. Jednym z powodów jest obchodzone tego dnia w Kościele katolickim wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej. Jest też inny powód. – Zwracamy się więc do Maryi w szczególnym czasie, gdy jako naród spoglądamy w bardzo niepewną przyszłość – czytamy w treści wpisu Wojowników Maryi w mediach społecznościowych. Ich zdaniem "polityczne zmiany przynoszą bowiem ze sobą niebezpieczeństwo właśnie dla życia w jego początkowej fazie, kiedy każde dziecko wymaga wyjątkowej, pełnej miłości opieki ze strony swojej matki". Męska wspólnota Wojowników Maryi chce 10 grudnia wyjść na ulice polskich miast i wezwać do "przebudzenia dla całego narodu". Wspólnota zachęca do uczestnictwo wszystkich wraz z rodzinami.

– Życie tych najbardziej niewinnych istot jest zagrożone – z jednej strony możliwością liberalizacji prawa aborcyjnego, a z drugiej wprowadzenia finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego, w czasie której dochodzi do bezprecedensowego łamania godności i podmiotowości człowieka. Wkrótce rzeczywistością Polaków może stać się masowe zabijanie dzieci poczętych, ale także ich eugeniczna selekcja i przedmiotowe traktowanie ludzi na wczesnym etapie rozwoju, co ma miejsce w czasie procedury in vitro – napisali Wojownicy Maryi, którzy w niedzielę (10 grudnia) na ulicach polskich miast chcą się wspólnie modlić "w intencji" wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu w czasie Procesji Różańcowych za Życiem.

Wojownicy Maryi. Kim są?

Kim są Wojownicy Maryi? Na swojej stronie internetowej wspólnota informuje, że Wojownikiem Maryi jest "mężczyzna, który przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań". Odbył też "przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przed lidera regionalnego oraz został dopuszczony do Pasowania". Aby stać się Wojownikiem Maryi, należy też odbyć "rozmowę braterską" oraz przystąpić do pasowania, które odbywa się na koniec roku formacyjnego. Zadaniem Wojownika Maryi jest też prowadzenie "aktywnej formacji w zgodzie z Kodexem i Statutem Wojownika Maryi we wspólnocie z resztą braci".

Źródło: Wojownicy Maryi