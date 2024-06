Wola. Pobili i podźgali nożem dwóch Ukraińców. Zatrzymała ich policja

Do zdarzenia doszło kilka tygodni wcześniej. Między dwoma Ukraińcami i dwoma obywatelami Polski w wieku 21 i 24 lat doszło do ostrej wymiany zdań. Nagle ci ostatni wyjęli nóż i zaatakowali. Bili brutalnie i bez żadnej litości. Zadali pokrzywdzonym ciosy ostrym narzędziem i szybko uciekli. - Ze wstępnych informacji wynika, że pomiędzy sprawcami i pokrzywdzonymi doszło do sprzeczki słownej. W pewnym momencie napastnicy pobili dwóch pokrzywdzonych i zranili ich nożem. Zaraz po tym uciekli. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zabrała pokrzywdzonych z obrażeniami ciała do szpitala – informowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Teraz w sprawie nastąpił przełom. Mundurowi złapali podejrzanych. - Operacyjni ustalili tożsamość dwóch mężczyzn w wieku 21 i 24 lat podejrzanych o to przestępstwo. Pierwszy z nich wpadł w ręce policjantów w dniu zdarzenia, drugi został zatrzymany niedługo po nim. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące pobicia z użyciem noża, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu u jednego z pokrzywdzonych i naruszeniem narządu ciała lub rozstrojem zdrowia u drugiego z pokrzywdzonych – mówi Sulowska.

Obaj trafili tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi im wieloletnie więzienie.