Wołomin. 67-latek zastrzelił psa! Szokujące wyjaśnienia

Do makabrycznego zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim. Jak informuje policja, 67-letni mężczyzna jest podejrzany o zabicie swojego psa. Policjanci z wydziału kryminalnego szybko ustalili tożsamość i zatrzymali zwyrodnialca.

67-latek tłumaczył się policji, że do tragedii doszło przypadkiem. Jak twierdzi, stojąc na balkonie, oddał strzał z broni czarnoprochowej w stronę psiej budy stojącej na jego posesji. Niestety, pocisk trafił psa, który zginął na miejscu.

„Mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że do zdarzenia doszło przypadkiem. Jak twierdzi 67-latek, stojąc na balkonie oddał on strzał z broni czarno prochowej w postaci rewolweru w stronę psiej budy stojącej na jego posesji. W wyniku jego zachowania zginął pies" - informuje mł. asp. Monika Kaczyńska.

Prokuratura stawia zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Wołominie postawiła 67-latkowi zarzut popełnienia czynu z art. 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt.

"Dodatkowo Prokuratura Rejonowa w Wołominie zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.”

Pamiętaj! Jeśli widzisz, że ktoś krzywdzi zwierzę, reaguj.

Gdzie szukać pomocy?