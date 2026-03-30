WOŚP 2026 – ile zebrali? Jest dokładny wynik 34. Finału. Jerzy Owsiak podał kwotę

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia 2026 roku. Tegoroczna zbiórka prowadzona była pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a jej celem był diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W poniedziałek 30 marca podano dokładny wynik 34. Finału WOŚP. Fundacja oficjalnie przekazała, ile wynosi końcowy rezultat tegorocznej zbiórki. Po kilku tygodniach liczenia wszystkich wpłat, aukcji i datków poznaliśmy pełną kwotę, jaką udało się zebrać podczas finału.

To moment, na który co roku czekają zarówno organizatorzy, jak i wolontariusze oraz darczyńcy.

WOŚP wynik 2026. Ile zebrali?

Jak przekazał Jurek Owsiak, wynik wośp 2026 to:

263 477 929, 83 zł

To oznacza, że 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponownie zakończył się ogromnym sukcesem finansowym. Jednocześnie jest to mniejsza kwota od tej, którą zebrano rok temu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2026 – ile zebrała?

Kwota z tegorocznego finału obejmuje:

wpłaty do puszek wolontariuszy

aukcje internetowe

przelewy indywidualne i firmowe

wydarzenia towarzyszące w kraju i za granicą

Dzięki temu wielka orkiestra świątecznej pomocy 2026 ile zebrała to wynik będący efektem zaangażowania milionów osób.

Wyniki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tle poprzednich lat

Co roku fundacja poprawia lub zbliża się do rekordów zbiórek. Tegoroczny rezultat pokazuje, że zainteresowanie akcją nie słabnie, a Polacy wciąż chętnie wspierają cel finału.

33. Finał WOŚP (2025): 289 068 047,77 PLN

32. Finał WOŚP (2024): 281 879 118,07 PLN

31. Finał WOŚP (2023): 243 259 387,25 zł

Porównując wyniki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z poprzednich lat, można zauważyć stabilny trend wysokich zbiórek.

WOŚP 2026 – ile zebrali wolontariusze i darczyńcy?

W akcję zaangażowały się tysiące wolontariuszy w Polsce i na świecie. To właśnie ich praca oraz hojność darczyńców sprawiły, że wośp 2026 ile zebrali to kwota liczona w setkach milionów złotych.

