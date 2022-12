Podsumowanie świąt na mazowieckich drogach. Doszło do 20 wypadków. Zginęło 6 osób!

Ring ekspresowy wokół Warszawy

Zgodnie z założeniem urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa powinna mieć wokół siebie tzw. ring, utworzony z dróg ekspresowych. W 2008 roku zaczęła powstawać jego część, znana przez kierowców najlepiej pod nazwą S8. Następnie w 2013 roku zakończyła się budowa 20 km S2 i 7 km odcinka S8 między Modlińską a Markami. W 2015 roku oddano do ruchu tzw. trasę AK, którą kierowcy kojarzą z charakterystycznymi ekranami tworzącymi tunel nad jezdnią. W 2017 roku powstały kolejne 2 km ekspresowej ósemki - między Markami a Drewnicą i zaczęły się prace nad Południową Obwodnicą Warszawy, wraz z budową mostu na Wiśle i tunelu pod Ursynowem. Tu drogowcy niestety nie mogli pochwalić się ekspresowym tempem prac. Oddanie trasy do użytku (koniec 2020 roku) było obarczone wieloma opóźnieniami. Nie mówiąc o wspomnianym tunelu, którego otwarcie przesunęło się o ponad rok. Ostatecznie kierowcy pojechali „najnowocześniejszym tunelem w Polsce”, jednak drogowcy w tym miejscu utknęli. Ostatni odcinek trasy wylotowej na Lublin, w miejscowości zakręt (S17), dawał się we znaki mieszkańcom bardzo długo. Auta jeżdżą nim dopiero od czwartku, 22 grudnia. Wybudowany tam skomplikowany węzeł został zaprojektowany z myślą, że ekspresówka pomknie dalej na północ, w kierunku Ząbek. Tu jednak urzędnicy z GDDKiA stanęli przez ogromnym problemem.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy utknęła w sądzie

Niecałe 14 km trasy biegnącej przez bagna i okolice poligonów wojskowych mogłoby już powstawać, gdyby nie postępowania w sądzie. - Od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie obu odcinków WOW (S17 Ząbki - Warszawa Wschód i S17 Drewnica - Ząbki red.) wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych na wyrok WSA zostanie wskazany przez NSA w I kwartale 2023 roku - przekazała Małgorzata Tarnowską, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Sprawy sądowe dotyczą środowiskowych uwarunkowań dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy. - Podjęcie dalszych działań związanych z realizacją WOW będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań (…) przed sądami administracyjnymi - dodała rzeczniczka.

Ostatni odcinek warszawskiego ringu, czyli Wschodnia Obwodnica Warszawy miałaby mieć dwujezdniową drogę ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Wjazd na nią z dróg lokalnych odbywałby się bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe. Połączenie wszystkich tras ekspresowych w ring usprawniłoby ruch tranzytowy i lokalny pomiędzy dzielnicami stolicy.