Wściekli mieszkańcy chcą zablokować budowę autostrady. "Łapy precz od naszych bagien!"

Dziewicze tereny wokół miejscowości Mościbrody i Zachojniak pod Siedlcami, objęte programem "Natura 2000", rozjechały buldożery. Ma tu powstać autostrada, która podzieli połączone się ze sobą wioski. Jednak ten fakt mieszkańcy zniosą, bo jak mówią, dzięki autostradzie usprawni się ruch między zachodem i wschodem kraju. Inwestorom zarzucają to, że realizacja autostrady odbywa się według planu, w którym nie uwzględniono chronionych terenów zieleni. Ponadto według okolicznych mieszkańców sposób wykonywania prac, dewastacja terenów nie należących do inwestycji, pozostawia wiele do życzenia.

W czerwcu bieżącego roku, zgodnie z obowiązującymi uprawnieniami, mieszkańcy złożyli pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o korektę planu przebiegu drogi. - Mija już dwa miesiące i nie mamy odpowiedzi, na którą ministerstwo ma 30 dni - mówi Jacek Jastrzębski (52 l.) sołtys Mościbród. - Prawo stanowi, że mogliśmy wnosić swoje uwagi do inwestycji, której realizacja dopiero się rozpoczęła. Stąd pismo do ministerstwa. Jak widać nikt nas nie słucha, znikają tereny lęgowe chronionych ptaków, zwierząt, bagna i mokradła z "Natury 2000". W planie wnioskowaliśmy o przesunięcie autostrady o kilkaset metrów, by ominąć tereny pozostające pod ochroną. Nie zwiększyłoby to kosztów, wręcz przeciwnie. Dlatego, że nikt nam nie odpisuje postanowiliśmy przystąpić do protestu. Ludzie są wkurzeni, bo niszczone są obszary nie ujęte w planach na budowę drogi. Nie ustąpimy, będziemy walczyć do końca, aż ktoś nas wysłucha. Nie wpuścimy maszyn na budowę, będziemy blokować wszystko co się da - tłumaczy pokazując połacie zniszczonych bagien.

W akcji protestacyjnej brały udział zarówno dorośli, jak i dzieci. - Nie wpuścimy tu buldożerów i koparek, bo już zniszczyły siedliska orlika - skandowali protestujący.