Wstrząsające odkrycie w Radomiu. Samotna seniorka nie miała w domu nawet chleba!

- Policjanci z Radomia interweniowali w mieszkaniu samotnej seniorki. Kobieta znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.
- W mieszkaniu kobiety funkcjonariusze zastali wstrząsający widok: brakowało podstawowych produktów żywnościowych.
- Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą, kupując jedzenie za własne pieniądze i organizując dalsze wsparcie dla seniorki.
Interwencja Policji w Radomiu
Do poruszającego zdarzenia doszło w piątek (16 stycznia) w Radomiu (woj. mazowieckie). Policjanci z miejscowej komendy otrzymali zgłoszenie od ponad 80-letniej kobiety, która mieszka samotnie i znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej. Seniorka, ze względu na swój wiek i stan zdrowia, nie była w stanie samodzielnie poradzić sobie z codziennymi problemami.
Wstrząsające odkrycie w mieszkaniu seniorki
Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, starszego posterunkowego Macieja Ozgę oraz sierżanta Mateusza Żuchowskiego. Policjanci porozmawiali z kobietą i dokładnie zapoznali się z jej sytuacją. To, co zastali w mieszkaniu seniorki, było wstrząsające.
W trakcie interwencji okazało się, że starsza kobieta nie posiadała nawet podstawowych produktów żywnościowych. Lodówka świeciła pustkami, a zapasy jedzenia praktycznie nie istniały. Mundurowi nie zawahali się ani chwili. Zamiast ograniczyć się do formalnych czynności, postanowili pomóc natychmiast i konkretnie.
Policjanci pojechali do sklepu, gdzie za własne pieniądze kupili najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, by seniorka nie została bez jedzenia. To jednak nie był koniec ich działań. Funkcjonariusze skontaktowali się również z rodziną samotnie mieszkającej kobiety, informując ją o dramatycznej sytuacji i konieczności udzielenia wsparcia.
Dalsze wsparcie dla starszej kobiety
O zdarzeniu zostali powiadomieni także pracownicy socjalni oraz dzielnicowy, którzy obejmą kobietę stałą opieką. Dzięki szybkiej reakcji i empatii policjantów starsza mieszkanka Radomia nie została sama ze swoim problemem.