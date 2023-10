i Autor: shutterstock

Wtargnął wprost pod nadjeżdżające auto! Zamiast do szpitala, trafił do aresztu

O zgrozo! Było o włos od tragedii w Mławie. 25-latek wtargnął na jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto. Z koszmarnego zdarzenia, o dziwo, wyszedł bez szwanku. Okazało się, że młody obywatel Ukrainy był kompletnie pijany! Zamiast do szpitala, trafił do aresztu. Co więcej, policja ukarała go srogim mandatem.