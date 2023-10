Warszawa. Jej ciało znaleziono w wannie. Izabela spocznie na cmentarzu w Wadowicach

W łazience jednego z hotelowych pokoi znaleziono zwłoki poszukiwanej Izabeli († 26 l.). Kiedy usłyszeliśmy, co się stało, nie mogliśmy w to uwierzyć. Kobieta najprawdopodobniej została uduszona. Jej ciało leżało w wannie.

− Zwłoki kobiety ujawnili pracownicy hotelu przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Na miejsce zdarzenia wezwana została policja. Prokurator przy udziale biegłego lekarza medycyny sądowej przeprowadził oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz miejsca zdarzenia − przekazał nam prok. Szymon Branna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sekcja zwłok 26-latki została przeprowadzona w piątek, 20 października. Ze względu na prowadzone postępowanie, prokuratura nie może zdradzić jej wyników. Wiemy, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.

Wadowice. Wyznaczono datę pogrzebu zamordowanej Izabeli

W sieci pojawił się nekrolog, w którym zawarto informacje o uroczystościach żałobnych. Msza Święta zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Tomicach dnia 28 października 2023 roku o godzinie 12. Po odprawionym nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz komunalny w Wadowicach.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy przekazujących kondolencje i wyrazy współczucia najbliższym.

– Bardzo mi przykro moje najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny – napisał Krystian.

– Niech spoczywa w pokoju wiecznym amen, a rodzinie i wszystkim bliskim serdeczne kondolencje – dodała Barbara.

– Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków, niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen – napisał Artur.

– Pokój jej duszy amen – skomentowała krótko Zdzisława.

– Jezu kochany co się dzieje. Kondolencje dla rodziny. Spoczywaj w pokoju – pisze Danuta.

– Co się dzieje w tej naszej Polsce, nie ma dnia żebyśmy się nie dowiedzieli codziennie o jakieś tragedii – zaznaczyła Katarzyna.

– Ostatni to jest szok, co się dzieje, o co chodzi w tym świecie, tyle tragedii – wtóruje jej Joanna.