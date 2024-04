Zabił maleńkiego Miłoszka na oczach matki. Jej również nie oszczędził. Niewiarygodne, co zrobiła matka skazanego

Wybory na rektora WUM się nie odbyły. Interweniowało Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jaki jest stan prawny wyborów na WUM. Z prośbą o to minister zwrócił się do Uczelnianej Komisji Wyborczej. - Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu wyborów rektora do dnia zakończenia postępowania wszczętego w ramach uprawnień kontrolnych ministra zdrowia, o których mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednocześnie informuję że minister zdrowia zakończy postepowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od rektora WUM informacji, wyjaśnień i dokumentacji, o których mowa w ww. piśmie – czytamy w piśmie podpisanym przez wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego.

Odwołane wybory na warszawskiej uczelni, to ciąg dalszy afery, która wybuchła w marcu. Kandydatów było dwóch - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska i obecny rektor prof. Gaciong. W piątek (19 kwietnia) rektor nałożył na kontrkandydatkę karę dyscyplinarną, a sam zrezygnował. Decyzję podjął w związku z – jak to określił - "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego". Zdaniem profesora nałożone upomnienie dyskwalifikuje z możliwości kandydowania.

Prof. Cudnoch-Jędrzejewska odpowiedziała, że nie utraciła prawa ubiegania się o funkcję rektora, bo kara nie jest prawomocna. - Mam prawo odwołania się od bezprawnie nałożonej kary upomnienia do sądu powszechnego, co uczynię – zapowiedziała.

W poniedziałek rektor wydał kolejne oświadczenie. - Upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na Uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego – czytamy.

Do sprawy odnieśli się pozostali pracownicy WUM. W liście otwarty stwierdzili, że działania rektora, to próba „wyeliminowania z rywalizacji drugiego kandydata, Prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej”. Wyrazili też zaniepokojenie. - Oczekujemy przywrócenia demokratycznego procesu zgodnego z kalendarzem wyborczym oraz decyzjami Uczelnianej Komisji Wyborczej. Cztery lata temu, wygrywając wybory i przyjmując zaszczytną funkcję Rektora naszej Uczelni, zobowiązał się Pan do przestrzegania uniwersyteckich zasad i transparentności postępowania – czytamy w liście otwartym odpisanym przez kilkudziesięciu pracowników naukowych.