Wybory prezydenckie 2025: Straż Miejska dowiezie Cię na głosowanie! Kto i jak może skorzystać z tej niezwykłej pomocy?

Funkcjonariusze po raz kolejny zaoferują bezpłatny transport do punktów wyborczych i z powrotem. Ta cenna inicjatywa ma na celu zapewnienie, aby nikt, kto pragnie oddać swój głos, nie został wykluczony z powodu barier mobilności. Kto dokładnie może liczyć na tę formę wsparcia i jakie kroki należy podjąć, aby z niej skorzystać? Przedstawiamy wszystkie kluczowe informacje dotyczące tej niezwykle potrzebnej akcji.

Inicjatywa warszawskiej Straży Miejskiej skierowana jest przede wszystkim do osób, które mają problemy z poruszaniem się. Mogą to być seniorzy, osoby korzystające z laski, kuli, czy też inne osoby, dla których pokonanie drogi do lokalu wyborczego stanowiłoby znaczną trudność. Co ważne, jak podkreślają funkcjonariusze, oferta ta nie obejmuje osób wymagających transportu specjalistycznego, np. medycznego. Celem akcji jest zapewnienie wsparcia tym, którzy potrzebują jedynie standardowego przewozu.

Przejazdy będą realizowane na terenie Warszawy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy będą przeprowadzać przewozy, będą umundurowani, co zapewni poczucie bezpieczeństwa i łatwą identyfikację. Same pojazdy wykorzystywane do tej akcji będą nieoznakowane, co ma na celu zapewnienie dyskrecji osobom korzystającym z pomocy. To ważny aspekt, który może zachęcić do skorzystania z usługi osoby ceniące sobie prywatność.

Aby skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez Straż Miejską, konieczne będzie zgłoszenie takiej potrzeby. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu wyborów, czyli w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Funkcjonariusze uruchomią specjalny numer telefonu, pod którym będzie można dokonać zgłoszenia. Numer telefonu to 22 598 69 30. Będzie on aktywny w godzinach od 7:00 do 19:00. Warto zapisać ten numer i pamiętać o wyznaczonym przedziale czasowym, aby móc sprawnie umówić się na transport.