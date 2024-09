To imię nosi tylko jedna osoba w Polsce! Choć jest krótkie i łatwe do zapamiętania, mało kto o nim słyszał

W mediach co rusz pojawiają się różnego rodzaju rankingi, a niektóre z nich mogą ułatwić planowanie podróży czy nawet życia. Jeśli myślisz więc o wakacjach lub chcesz się przeprowadzić, warto przed podjęciem ostatecznej decyzji zapoznać się z zestawieniem, które ukazuje najlepsze państwa na świecie. Amerykański portal US News and World Report jakiś czas temu opublikował ranking, który powstał na podstawie wyczerpujących badań, w których wzięło udział aż 17 tys. osób z całego świata!

WPP i Wharton School Uniwersytetu Pensylwania stworzyli ankietę, w której oceniało się m.in. stabilność polityczną, udogodnienia do prowadzenia biznesu, warunki do życia, innowacje w przedsiębiorczości oraz dziedzictwo kulturowe. Jak więc przedstawiają się wyniki - kto zajął pierwsze miejsce? Po raz kolejny ranking otwiera niezwykła Szwajcaria!

Szwajcaria ma niskie bezrobocie, wykwalifikowaną siłę roboczą i jeden z najwyższych PKB na mieszkańca. Silna gospodarka kraju jest napędzana niskimi stawkami podatku od osób prawnych, wysoko rozwiniętym sektorem usług, na czele z usługami finansowymi oraz przemysłem produkcyjnym high-tech- czytamy na portalu US News and World Report.

Ranking najlepszych państw na świecie. Na którym miejscu uplasowała się Polska?

Tuż za Szwajcarią na drugim miejscu znalazła się Japonia, a na trzecim Stany Zjednoczone. Tym samym wiadomo, że Polska nie zdobyła podium. Którą więc pozycję na liście udało się nam zająć? Okazuje się, iż na 89 krajów, Polska uplasowała się na 37 miejscu, więc to nie najgorszy wynik, lecz oczywiście mogłoby być lepiej.

Gospodarka Polski jest największą w Europie Środkowej i była jedyną gospodarką w Europie, która uniknęła recesji podczas globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009. Gospodarka wolnorynkowa kraju jest zdominowana przez sektory rolnictwa i górnictwa - czytamy na portalu US News and World Report.

Co ciekawe, tuż przed nami na miejscu 36 znalazła się Rosja. Dla wielu może być to szok, lecz okazuje się, iż państwo to znalazło się wyżej ze względu na jedną z największych gospodarek na świecie. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się pierwsza 20 najlepszych państw na świecie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.