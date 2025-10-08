Wybrano najlepsze województwo do życia w Polsce. O tej decyzji będzie głośno

Sztuczna inteligencja porównała dane pochodzące m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, rankingów jakości życia oraz wskaźników ekonomicznych dla wszystkich regionów w kraju. Wzięła pod uwagę m.in. średnie wynagrodzenia, poziom bezrobocia, dostęp do usług medycznych, jakość powietrza oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Na tej podstawie stworzyła ranking województw, w których warunki życia są najlepsze. Zwyciężyło... Mazowsze.

Województwo mazowieckie – lider jakości życia

Według AI właśnie w województwie mazowieckim żyje się najlepiej. Region z Warszawą na czele może pochwalić się najwyższymi zarobkami w Polsce oraz największym udziałem w krajowym PKB.

Mieszkańcy Mazowsza mają też dostęp do najlepszej infrastruktury transportowej, rozbudowanej sieci edukacyjnej i medycznej oraz szerokich możliwości zawodowych. Warszawa, jako stolica, przyciąga inwestorów, specjalistów i studentów z całego kraju.

Nie oznacza to jednak, że wszystko wygląda idealnie. Wysokie koszty życia – zwłaszcza mieszkań i transportu – potrafią zniwelować przewagę wysokich zarobków. AI zauważyła też duże różnice między samą Warszawą a mniejszymi miejscowościami regionu, gdzie infrastruktura i dostęp do usług są znacznie słabsze.

Które regiony zajęły kolejne miejsca?

Choć Mazowsze zajęło pierwsze miejsce, inne województwa również wypadły bardzo dobrze.

Wielkopolskie – stabilny rynek pracy, rozwinięta gospodarka i rosnąca jakość życia w Poznaniu i okolicach.

Dolnośląskie – wysoki poziom wynagrodzeń, duży sektor usług i nowoczesnych technologii, dynamiczny Wrocław.

Pomorskie – czyste powietrze, bliskość morza i duże znaczenie Gdańska i Gdyni w rozwoju gospodarczym.

Śląskie – region z silnym zapleczem przemysłowym i dobrą komunikacją, choć zmagający się z problemami środowiskowymi.

Co wpływa na jakość życia?

Jak pokazuje analiza, o tym, czy w danym miejscu „żyje się dobrze”, decydują nie tylko zarobki. Coraz większe znaczenie mają czynniki pozafinansowe – czyste powietrze, bezpieczeństwo, infrastruktura transportowa, dostęp do kultury i zieleni.

Wynik sztucznej inteligencji nie jest jednoznaczny. Mazowsze bez wątpienia ma największy potencjał gospodarczy, ale wiele osób wskazałoby na inne regiony jako bardziej przyjazne do życia. W końcu „najlepsze miejsce” to nie tylko dane i liczby, lecz także subiektywne odczucie mieszkańców.

