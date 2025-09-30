Najmniejsze miasto w Polsce. Jest 500 razy mniejsze od Warszawy

Stawiszyn w województwie wielkopolskim to najmniejsze miasto w Polsce pod względem powierzchni. Zajmuje zaledwie 0,99 km², co czyni je wyjątkowym rekordzistą w skali kraju. Mimo niewielkich rozmiarów ma bogatą historię i zachował charakter tradycyjnego miasteczka.

Stawiszyn - najmniejsze miasto w Polsce

Autor: Gmina i Miasto Stawiszyn / stawiszyn.pl/ Materiały prasowe

Najmniejsze miasto w Polsce pod względem powierzchni

W Polsce znajdują się zarówno ogromne aglomeracje, jak i miasteczka liczące zaledwie kilkuset mieszkańców. W rankingach najmniejszych miast często pojawia się Opatowiec w województwie świętokrzyskim, ale to nie on jest liderem, jeśli chodzi o powierzchnię. Pod tym względem pierwsze miejsce zajmuje Stawiszyn w województwie wielkopolskim.

Stawiszyn – miasto na mniej niż kilometrze kwadratowym

Stawiszyn leży w powiecie kaliskim i zajmuje zaledwie 0,99 km². To jedyne miasto w Polsce, którego obszar nie przekracza nawet jednego kilometra kwadratowego. Dla porównania – Warszawa ma ponad 517 km², a więc jest ponad 500 razy większa.

Mimo niewielkiej powierzchni Stawiszyn pełni typowe funkcje miejskie. W centrum znajduje się rynek z kościołem, a układ zabudowy przypomina inne małe miasteczka Wielkopolski. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 25, łącząca Kalisz z Koninem, co sprawia, że jest ona ważnym punktem komunikacyjnym w regionie.

Stawiszyn posiada długą historię, sięgającą średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim jako o mieście pochodzą z 1291 roku. W XIX wieku, podobnie jak wiele innych miasteczek, stracił prawa miejskie, ale odzyskał je w 1919 roku. Obecnie mieszka tu około 1350 osób. To sprawia, że choć powierzchnia jest minimalna, gęstość zaludnienia należy do jednych z wyższych w kraju.

Warto podkreślić, że najmniejsze miasta w Polsce można określać według różnych kryteriów. Pod względem powierzchni liderem jest Stawiszyn. Natomiast najmniejszym miastem pod względem liczby ludności pozostaje Opatowiec w województwie świętokrzyskim, gdzie mieszka zaledwie około 300 osób.

To, że Stawiszyn zajmuje tak niewielką powierzchnię, wynika przede wszystkim z historycznych granic administracyjnych. W wielu przypadkach obszar miasta został wyznaczony wieki temu i do dziś nie został znacząco rozszerzony. Mimo swoich niewielkich rozmiarów Stawiszyn zachował status miasta i do dziś pełni rolę lokalnego ośrodka, łącząc w sobie cechy wsi i typowego miasteczka z rynkiem, zabytkami i miejskim układem.

