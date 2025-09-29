Najmniejsze miasto w Polsce pod względem ludności. Prawa miejsce odzyskało dopiero po 150 latach

Opatowiec – najmniejsze miasto w Polsce

Opatowiec leży w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, nad Wisłą, niedaleko ujścia Dunajca. Liczy niespełna... 310 mieszkańców, co czyni go najmniejszym miastem w Polsce pod względem ludności. Miejscowość łączy cechy wsi i miasta – jest spokojna, kameralna i pozbawiona wielkomiejskiego zgiełku. Pierwsze prawa miejskie Opatowiec otrzymał już w 1271 roku za sprawą księcia Bolesława Wstydliwego. Miasto rozwijało się przez wieki, jednak w okresie zaborów, w 1869 roku, zostało pozbawione statusu miejskiego. Dopiero po 150 latach, 1 stycznia 2019 roku, odzyskało prawa miejskie i ponownie znalazło się na mapie polskich miast.

Choć Opatowiec jest niewielki, posiada kilka ciekawych miejsc:

kościół św. Jakuba Apostoła,

rynek z zabudową charakterystyczną dla małych miasteczek,

przeprawę promową przez Wisłę, chętnie odwiedzaną przez turystów.

To miejsce, które przyciąga miłośników historii i osób szukających wypoczynku w spokojnym otoczeniu.

Inne małe miasta w Polsce

Choć Opatowiec jest najmniejszy, nie brakuje w Polsce innych miast o bardzo niskiej liczbie mieszkańców. Do nich należą m.in.:

Wiślica – około 440 mieszkańców,

Kazanów – niespełna 400 osób,

Inowłódz – około 730 mieszkańców,

Koszyce – nieco ponad 750 mieszkańców.

Status miasta nie zależy wyłącznie od liczby mieszkańców. Często decydują o nim względy historyczne i administracyjne. Wiele miejscowości doświadczyło depopulacji w wyniku migracji, a inne – jak Opatowiec – przez lata funkcjonowały jako wsie, mimo miejskiej przeszłości. Przywracanie praw miejskich to dziś sposób na zachowanie tożsamości i podkreślenie wyjątkowej historii regionu.

