i Autor: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie

STRASZNE

Wybuch gazu w barze pod Warszawą. Młody mężczyzna z ciężkimi poparzeniami

W barze w Pruszkowie przy ulicy Kościuszki doszło do wybuchu gazu - przekazała WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Chodzi o lokal gastronomiczny "O kurczaki". 29-letni pracownik z ciężkimi poparzeniami trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło podczas wymiany butli z gazem.