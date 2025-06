Zuchwały napad w Płońsku. Staranowali samochodem drzwi i ukradli elektronikę za 180 tys. zł! Pięciu podejrzanych w rękach policji

Znajduje się 13 kilometrów od centrum Warszawy. To drugi najwyższy obiekt w stolicy Polski!

Do kradzieży z włamaniem doszło w nocy z 4 na 5 maja około godziny 1:30 w Płońsku. Sprawcy, używając samochodu marki Volvo, wyważyli tylne drzwi ewakuacyjne i weszli do sklepu. Po pokonaniu zabezpieczeń stoiska z akcesoriami telefonicznymi, splądrowali pomieszczenie, powybijali szyby w gablotach i ukradli ponad 50 telefonów komórkowych, 7 smartwatchy oraz gotówkę. Jak informuje policja, straty oszacowano na blisko 180 tys. zł.

„W wyniku uszkodzeń pojazd sprawców nie nadawał się do dalszej jazdy i został porzucony na miejscu. Samochód marki Volvo miał założone tablice rejestracyjne z wyróżnikiem WPN, jednak w środku znajdowały się również inne. Jak ustalili funkcjonariusze, auto zostało kupione kilka dni wcześniej na terenie woj. pomorskiego, natomiast tablice zostały skradzione na terenie gminy Naruszewo” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną i analizowali zapis monitoringu, który zarejestrował czterech zamaskowanych mężczyzn włamujących się do sklepu. W działaniach uczestniczył również przewodnik psa tropiącego z ciechanowskiej komendy, którego czworonożny partner podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy w okolice trasy S7.

Wjechali autem do jubilera, a potem uciekli z łupem! Jest nagranie z napadu

Spektakularne zatrzymanie złodziei w powiecie ostrowskim

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analitycznej i wykorzystaniu nagrań z monitoringu, kryminalni ustalili trasę ucieczki sprawców oraz pojazd, którym oddalili się z miejsca zdarzenia. Trop doprowadził ich do jednego z moteli na terenie powiatu ostrowskiego. Tam w zatrzymaniu pięciu mężczyzn – obywateli Rumunii w wieku od 31 do 50 lat płońskim funkcjonariuszom wsparcia udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Na miejscu zabezpieczony został również pojazd marki Audi, którym sprawcy uciekli z Płońska. W bagażniku funkcjonariusze znaleźli sportową torbę, a w niej część skradzionego łupu – telefony komórkowe i smartwatche.

Okazało się, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, 50-latek jest osobą poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania przez Belgię, natomiast jego kompani pozostają w zainteresowaniu służb z kilku innych europejskich krajów.

Cała piątka została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, a następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz kradzieży tablic rejestracyjnych. Sąd przychylił się do wniosków prokuratury i śledczych, stosując wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymani nie są powiązani z innymi, podobnymi przestępstwami na terenie Polski. Postępowanie w tej sprawie prowadzi płońska prokuratura.

