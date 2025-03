Betonowy potwór za pół miliona na Ursynowie. Mieszkańcy podzieleni

Spis treści

Flowpark na Ursynowie. Betonowa konstrukcja za pół miliona złotych

Zagadkowa betonowa konstrukcja, która pojawiła się na tyłach Orlika w Parku Przy Bażantarni, wzbudziła spore zainteresowanie mieszkańców Ursynowa. Okazuje się, że to flowpark − specjalnie zaprojektowane miejsce do uprawiania parkouru.

Jego powierzchnia to ponad 200 m kw., a koszt budowy wyniósł 507 413,74 złotych netto. Jak zapewnia rzecznik prasowy dzielnicy Paweł Michał Ciach: − Flowpark to innowacyjna przestrzeń sportowa, stworzona z myślą o pasjonatach parkouru. Wyróżnia się unikalnymi przeszkodami wykonanymi z betonu, co zapewnia zarówno trwałość, jak i nowoczesny design.

Kontrowersyjna inwestycja. Marnotrawstwo pieniędzy czy promocja sportu?

Mieszkańcy Ursynowa są podzieleni w opiniach na temat nowej inwestycji. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy krytyki, wskazujące na zbyt wysoki koszt budowy oraz wątpliwości co do popularności parkouru.

Część mieszkańców uważa, że pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na inne, bardziej potrzebne cele. Zwolennicy flowparku podkreślają natomiast, że to ważna inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, a także miejsce integracji dla młodzieży.

Reporterzy eska.pl, którzy odwiedzili flowpark, zauważyli, że korzystają z niego głównie dzieci w wieku 8-10 lat, mimo że regulamin wyraźnie wskazuje na minimalny wzrost 140 cm. Starsza młodzież również chętnie przesiaduje w tym miejscu, jednak niekoniecznie w celach sportowych.

Czy flowpark przyciągnie prawdziwych parkourowców i spełni swoją funkcję? Czas pokaże. Na razie pozostaje kolejną inwestycją na Ursynowie, która budzi skrajne emocje.

