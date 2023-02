Szczęka opada! Szczęściarz z Ursynowa zgarnął fortunę!

Zjechał z drogi wprost do rzeki. Jego auto postanowiło popływać w cieku wodnym

Dolar pomógł zlikwidować nielegalny magazyn z tytoniem. Wartość rynkowa towaru to blisko 12 milionów złotych

Warszawa, Ursynów. Szczęściarz z Ursynowa zgarnął prawie 3 miliony złotych!

Kupon zakupiony w kolekturze przy ul. Herbsta 1 na warszawskim Ursynowie okazał się niesamowicie szczęśliwy. To właśnie tam padła najwyższa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec skreślił następujące liczby: 7, 10, 35, 38, 41 oraz 45. To 130. szóstka odnotowana w stolicy!

Główna wygrana to prawie 3 miliony złotych, jednak zwycięzca otrzyma o wiele niższą wypłatę. Od każdej wygranej powyżej 2280 złotych pobierany jest 10-procentowy podatek. Mimo wszystko, szczęściarz zgarnie ponad 2,5 miliona złotych.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony.

W sobotę padła główna wygrana w Lotto w wysokości 2 842 114,20 zł. 💸🍀„Szóstka” została odnotowana w punkcie #LOTTO przy ul. Herbsta 1 w Warszawie.Gratulujemy‼️ℹ️ https://t.co/7auTRw1q4d#WygrywamyRazem #GrajwLOTO pic.twitter.com/JJeDwEEwOA— Totalizator Sportowy (@totalizator_sp) February 27, 2023