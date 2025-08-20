Wpadnij na kawę, wyjdź jako bohater. McDonald’s zaprasza krwiodawców

Pod koniec sierpnia mieszkańcy Płocka i Nieporętu będą mieli niecodzienną okazję, by zrobić coś naprawdę wyjątkowego. 26 sierpnia 2025 roku przy restauracji McDonald’s w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 125, a dzień później − 27 sierpnia − przy McDonald’s w Nieporęcie przy ul. Zegrzyńskiej 2, w godzinach 9-13 stanie specjalny krwiobus. To mobilny punkt poboru krwi, do którego może wejść każdy zdrowy dorosły i zostawić coś, czego nie da się kupić ani wyprodukować − krew.

Dlaczego to takie ważne? Bo krwi nie da się zastąpić żadnym lekiem czy syntetykiem. Jest niezbędna dla osób po poważnych wypadkach, pacjentów przechodzących skomplikowane operacje, chorych na nowotwory krwi czy wcześniaków, które od pierwszych chwil życia potrzebują transfuzji.

Jedna donacja, czyli około 450 ml krwi, może uratować życie nawet trzem osobom. To niezwykła proporcja. Kilkanaście minut czasu może oznaczać całe lata dla kogoś innego.

Oddawanie krwi to także gest solidarności. To moment, w którym przypominamy sobie, że jesteśmy częścią większej wspólnoty. Nie znamy osób, które otrzymają naszą krew, i właśnie w tym tkwi piękno tego aktu: pomagamy całkowicie bezinteresownie. W świecie, w którym często liczy się tempo i własne sprawy, to właśnie taka chwila zatrzymania potrafi nadać codzienności zupełnie inny sens.

McDonald's zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi w specjalnych krwiobusach

Akcje organizowane w przestrzeniach, które odwiedzamy na co dzień, takich jak popularne restauracje, mają ogromną siłę. Dzięki nim o idei krwiodawstwa słyszą ci, którzy może nigdy wcześniej o niej nie myśleli. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, odłożyć kubek z kawą i wejść do krwiobusa. To tak proste, a jednocześnie tak wielkie.

