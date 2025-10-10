Wyjątkowa noc w Warszawie. Spotkanie z polskim astronautą i inne kosmiczne atrakcje

Już w piątek (10 października) Warszawa zamieni się w centrum lotnictwa i kosmonautyki za sprawą 14. edycji Nocy w Instytucie Lotnictwa. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy miłośników podniebnych maszyn i kosmicznych technologii. W tym roku organizatorzy przygotowali jeszcze więcej atrakcji, w tym spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, astronautą, który niedawno powrócił z misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Sławosz Uznański-Wiśniewski

Spotkanie z astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, polskim astronautą, który wziął udział w 20-dniowej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:30, a pierwszeństwo wejścia na salę będą miały dzieci i młodzież z opiekunami.

Po spotkaniu będzie również czas na zdobycie autografu od tego wyjątkowego gościa. To niepowtarzalna okazja, by posłuchać o kulisach pracy na orbicie i zadać pytania dotyczące kosmicznych podróży.

Podczas Nocy w Instytucie Lotnictwa będzie można podziwiać prawdziwe perły lotnictwa. Wśród nich znajdzie się jedyny w Europie samolot szkoleniowy PZL M-26 Iskierka. Planowane jest także spotkanie z konstruktorem tej maszyny.

Dodatkowo, na zwiedzających czeka jedyna na świecie latająca replika samolotu RWD-5bis. Oprócz tych unikatów, zaprezentowane zostaną również inne samoloty, takie jak L-39 Albatros, SB Lim-2, TS-11 Iskra, AN-2, Wilga, Orlik, Jak-12A (sanitarny), Tecnam, Gogetair, a także śmigłowce: Bell UH-1, Bolkow Bo 105, Robinson R44, oraz szybowce: PW-5 Smyk i JS1 C (wyczynowy).

Wieczorem zaplanowano również odpalenie silników lotniczych samolotów SB Lim-2 oraz TS-11 Iskra. Będzie można również zobaczyć pojazdy lotniskowe, samochód gaśniczy, sprzęt paralotniowy i motoparalotniowy, kosze balonów z palnikami, drony, roboty, modele zdalnie sterowane oraz symulatory lotów i wirtualnej rzeczywistości.

Noc w Instytucie Lotnictwa. Rekordy popularności

Noc w Instytucie Lotnictwa to jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

W poprzedniej edycji instytut odwiedziło ponad 46 tysięcy osób w zaledwie 6 godzin. Łącznie Noc w Instytucie Lotnictwa zgromadziła dotychczas ponad 406 tysięcy gości. Organizatorzy spodziewają się, że tegoroczna edycja również przyciągnie tłumy zwiedzających.

