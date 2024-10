Noc z samolotami i rakietą. To wydarzenie w Instytucie Lotnictwa przyciąga tłumy

- Statyczna replika samolotu RWD-5 to nowość tegorocznej imprezy. To właśnie na maszynie tego typu w dniach 7-8 maja 1933 roku, polski pilot, kpt. Stanisław Skarżyński, dokonał przelotu przez Atlantyk Południowy, ustanawiając światowy rekord FAI. Oryginalny RWD-5 był badany i przygotowywany do tego rekordu przy współpracy z przedwojennym Instytutem Lotnictwa. To symboliczny powrót do korzeni i wielka gratka dla fanów zabytkowych samolotów – zwraca uwagę dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa, który pięć lat temu dołączył do Sieci Badawczej Łukasiewicz.