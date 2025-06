Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Z aresztu do szpitala. Łukasz Żak uskarża się na zdrowie

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak regularnie odwiedza szpital

We wrześniu 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej doszło do wstrząsającego wypadku. Prokuratura oskarża Łukasza Żaka o rażące przekroczenie prędkości, co miało doprowadzić do zderzenia z samochodem, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina.

Podczas pierwszej rozprawy Łukasz Żak przyznał, że to on kierował autem, ale zaprzeczył, jakoby jechał z prędkością 226 km/h. Jak relacjonował, jego zdaniem prędkość nie była aż tak wysoka, jak twierdzą śledczy.

W trakcie procesu Żak wspomniał o swoich problemach zdrowotnych. – Cały czas czekam na operację ręki i nogi – wyjaśnił. Dodał, że ma problemy z kręgosłupem i regularnie, co tydzień, odwiedza Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), a dowód na to stwierdzenie znajduje się w aktach.

– Ja tej dokumentacji nie widziałam, więc tutaj trudno mi się wypowiadać. Wiem tylko, że faktycznie ma problemy z nogą, kręgosłupem i z ręką – powiedziała "Faktowi" mecenas Izabela Ławińska, obrończyni Żaka. Portal dodaje, że pirat drogowy, decyzją dyrektora aresztu w Siedlcach, od miesięcy przebywa w odosobnieniu, w pojedynczej celi.

Łukasz Ż. po wypadku na Trasie Łazienkowskiej zadzwonił do matki ofiary. "Uciekam do Hiszpanii"

Tragedia na Trasie Łazienkowskiej

W wypadku na Trasie Łazienkowskiej zginął 37-letni pan Rafał. Jego żona oraz dwójka dzieci z obrażeniami trafili do szpitala.

W wypadku ucierpiała także 20-letnia Paulina K., ówczesna dziewczyna Łukasza Żaka. Doznała poważnych obrażeń, w tym złamania kości policzkowych, wybitych zębów, stłuczonej czaszki oraz zerwanego rdzenia kręgowego.