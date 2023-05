Wypadek w Modrzejowicach. Pędził ponad 150 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu. Była posłanka PiS zginęła na drodze. Jest akt oskarżenia

Wypadek w Modrzejowicach. Jest akt oskarżenia

W marcu tego roku 59-latek z Opatowa usłyszał zarzuty umyślnego złamania zasad ruchu drogowego, co doprowadziło do tragedii. Nie przyznał się nie złożył wyjaśnień. Teraz za wszystko odpowie przed sądem. We wtorek, 30 maja, prokuratura poinformowała o złożeniu aktu oskarżenia do sądu w Radomiu. Oskarżonemu grozi nawet do 8 lat więzienia.

Ten wypadek wstrząsnął mieszkańcami Radomia i okolic. Lucyna Wiśniewska była znaną działaczką i lekarką. Jej specjalizacją była neurologia. Pełniła wiele ważnych funkcji w służbie zdrowia, była m.in. zastępczynią dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Z jej śmiercią trudno jest się pogodzić wszystkim, z którymi współpracowała w czasie swojego bardzo aktywnego życia zawodowego. Działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, a w wyborach w 2005 r. została wybrana do sejmu jako posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Od 2010 r. do chwili śmierci była szefową radomskiego sanepidu. Po śmierci otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Bene Merenti Civitas