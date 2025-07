Wyrzucą samochody z ulic w Warszawie. Będą drzewa i miejsca na rowery. Pokazali wizualizacje po rewolucji!

Warszawa. Rafał Trzaskowski zapowiada zieloną rewolucję

Stara Praga szykuje się na wielkie zmiany! Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, ogłosił kontynuację projektu Nowe Centrum Warszawy, który tym razem skupi się na praskiej stronie Wisły. Rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy ulic, placów i zieleńców w sercu Starej Pragi to kolejny krok w kierunku zazielenienia i unowocześnienia miasta.

- Mamy zwycięską koncepcję na ulice Starej Pragi. To kontynuacja zapowiadanych przeze mnie zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy. Rozpoczynamy przebudowę ulicy Okrzei. Teraz pora na projekt dla ulic i placów w centrum kwartału Starej Pragi. Chcemy, aby Warszawa zazieleniała się i zmieniała po obu stronach Wisły – podkreśla Rafał Trzaskowski.

Nowe oblicze ulic Starej Pragi. Co się zmieni?

Obszar objęty konkursem to strategiczne miejsce, gdzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne. Ulica Okrzei łączy Pragę ze Szmulowizną i nowym mostem pieszo-rowerowym, prowadzącym do Śródmieścia. Z kolei ulica Floriańska stanowi bramę do placu Weteranów 1863 r. i Parku Praskiego. Projektanci stanęli przed wyzwaniem stworzenia przestrzeni, która będzie rozpoznawalna, wyjątkowa i odpowiadająca na potrzeby współczesnych mieszkańców Warszawy.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśla:

"Projektanci zwycięskiej koncepcji umiejętnie wyeksponowali osie kompozycyjne i elewacje historycznych budynków. W koncepcji wzięto pod uwagę zarówno bogatą historię dzielnicy, jak i jej współczesne potrzeby rozwojowe".

Nowa przestrzeń ma być przyjazna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sprawności. Projektanci zadbali o zieleń, miejsca wypoczynku i rozwiązania dostosowane do potrzeb osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci. Elastyczność przestrzeni pozwoli na organizację różnorodnych wydarzeń – od sąsiedzkich spotkań po większe imprezy miejskie.

Zwycięski projekt. Historia i nowoczesność w harmonii

Konkurs był jednoetapowy, a sąd konkursowy miał do wyboru aż 14 prac. Ostatecznie przyznano I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Zwycięzcą została pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa z Konstancina-Jeziornej, która otrzymała nagrodę w wysokości 80 tys. zł. Kolejne miejsca zajęli: Palmett Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy (60 tys. zł)i Sawawa Sp. z o.o. z Warszawy (40 tys. zł).

Warszawa poszukiwała rozwiązań, które poprawią jakość i dostępność przestrzeni publicznej oraz ułatwią komunikację pieszą i rowerową. Sędziowie oceniali prace pod względem:

funkcjonalności,

ekonomiczności,

walorów wizualnych,

proekologiczności,

kosztów eksploatacji.

Zwycięski projekt wyróżnia się czytelnym układem przestrzennym, umiejętnością dostosowania do istniejącego kontekstu urbanistycznego Starej Pragi oraz zróżnicowanym programem zagospodarowania. Koncepcja ma potencjał do budowania spójności między przestrzeniami publicznymi po obu stronach Wisły, czyniąc ulice Starej Pragi integralną częścią Nowego Centrum Warszawy.

Szczególną uwagę zwrócono na rozplanowanie funkcji i kreowanie miejsc integracji na placu Weteranów 1863 r., z uwzględnieniem rangi i roli istniejących obiektów, takich jak ogród różany przed Szpitalem Praskim, wejście do katedry św. Floriana oraz strefa rekreacyjna przy barze mlecznym „Rusałka”.

Projektanci uhonorowali także zanikającą tradycję rzemiosła, wprowadzając instalację artystyczną na placu przed dawnym Kinem Praha. Instalacja rzeźbiarsko-wodna, rozpraszająca mgłę, ma pozytywnie wpłynąć na mikroklimat i zachęcić do interakcji. Na ulicy Floriańskiej zachowano historyczny przebieg, równoważąc potrzeby postojowe z intensywnym zazielenieniem.

Pod względem ekologicznym projekt stawia na adaptację do zmian klimatu, wykorzystując błękitno-zieloną infrastrukturę. Liczne zazielenienia i rozwiązania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi są proste, sprawdzone i łatwe do utrzymania w warunkach miejskich. Projektanci postawili na elastyczność funkcjonalną i ekonomiczną, wykorzystując materiały z rozbiórek oryginalnych nawierzchni i unikając kosztownych przebudów infrastruktury technicznej.

Dyskusja pokonkursowa. Dołącz do rozmów o przyszłości Pragi

Już 15 lipca o godz. 17:00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odbędzie się dyskusja pokonkursowa. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o projekcie i podzielić się swoimi opiniami.

Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie konkursu: architektura.um.warszawa.pl/konkurs_nowe_ulice_starej_pragi.

Zobacz, jak wygląda projekt nowej Starej Pragi na wizualizacjach.