Siedział na schodach, bolało go serce. 25-latek pilnie potrzebował pomocy

"The Last of Us"?

Młody mężczyzna potrzebował pilnej pomocy

Oficer dyżurny wyszkowskich policjantów otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej siostry 25-latka. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej brat prawdopodobnie pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Z jej relacji wynikało, że mężczyzna ma problemy z sercem. Kobieta nie wiedziała jednak, gdzie dokładnie znajduje się jej brat i podała jedynie przybliżoną lokalizację na terenie Wyszkowa.

- Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny liczyła się każda minuta, policjanci natychmiast ruszyli do akcji i rozpoczęli poszukiwania 25-latka. W niespełna kilka minut od zgłoszenia mundurowi przy ul. Kościuszki zauważyli młodego mężczyznę siedzącego na schodach wejściowych do jednego z budynków usługowych. Kiedy do niego podbiegli dowiedzieli się, że pilnie potrzebuje dostać się do lekarza, ponieważ ma silny ból w klatce piersiowej i boli go serce – przekazał kom. Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.

Mundurowi z patrolówki wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze monitorowali stan zdrowia 25-latka. Ratownicy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Ze szpitala trafi za kratki

Jednak po sprawdzeniu 25-latka w policyjnych systemach okazało się, że młody mężczyzna ma niemałe kłopoty. - Wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Wyszków jest również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie. W związku z tym, kiedy tylko jego stan zdrowia na to pozwoli zostanie przetransportowany do zakładu karnego, gdzie obędzie zasądzoną karę - poinformował kom. Damian Wroczyński.