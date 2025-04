Z desek teatru wprost na oddział onkologii. Małgosia potrzebuje pilnej pomocy

Bili, podpalali i oblewali wodą! Staruszek z Warszawy ofiarą nieletnich patostreamerów. Co już wiadomo?

Występowała na scenie, tańczyła, śpiewała. Wydawało się, że całe życie stoi przed nią otworem. Nagle wszystko runęło. − W miesiąc życie naszej rodziny dramatycznie się zmieniło. U naszej 16-letniej córki Gosi wykryto złośliwy nowotwór mózgu. Zamiast spokojnie wchodzić w dorosłość, musi zmierzyć się z okrutną chorobą – piszą zrozpaczeni rodzice nastolatki.

Początkowo Gosia skarżyła się tylko na silne bóle głowy. Nikt nie przypuszczał, że kryje się za tym tak tragiczna diagnoza. − Do niedawna wydawało się, że Gosia jest zdrową nastolatką. Skarżyła się jednak na silne bóle głowy, dlatego skonsultowaliśmy się z lekarzem. Po wykonaniu rezonansu głowy stwierdzono ostre wodogłowie nadnamiotowe i guz zrostu międzywzgórzowego. Nie mogliśmy w to uwierzyć – relacjonują rodzice.

Trafiła natychmiast na oddział neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Tam przeszła operację, która miała umożliwić odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego i biopsję guza. Diagnoza była druzgocąca: glejak o dużej złośliwości.

− Potrzebny był kolejny rezonans, który uwidocznił zakres nacieku nowotworowego obejmujący oba wzgórza, tylną część podwzgórza i śródmózgowie. Neurochirurdzy stwierdzili, że póki co nie da się go bezpiecznie usunąć – piszą rodzice.

Małgosia rozpoczęła już chemioterapię. Od 28 kwietnia poddawana będzie radioterapii w warszawskim Instytucie Onkologii. Rodzina nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić córce wszystko, czego potrzebuje – leczenie wspomagające, leki, suplementy, diagnostykę, rehabilitację.

− To jednak sporo kosztuje, a nam, przy czwórce dzieci, trudno to wszystko udźwignąć. Dlatego prosimy was o wsparcie − piszą. Mimo bólu, strachu i niepewności, Małgosia się nie poddaje.

− Choć obrazów z oddziału onkologicznego nie da się zapomnieć, Gosia jest pełna nadziei, tak samo jak my. Leczenie odcisnęło na niej piętno, trudno, żeby było inaczej, ale wiemy, że z naszym i Waszym wsparciem sobie poradzi − tłumaczą.

Każda złotówka może pomóc Gosi odzyskać zdrowie i marzenia. Rodzina prowadzi zbiórkę na leczenie. − Jeszcze raz prosimy o pomoc w tych trudnych chwilach. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie zbiórki. Razem dla Małgosi! – apelują rodzice.