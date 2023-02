Z pluszowym misiem w długą podróż! Szokujące wyznanie 14-latka z Ełku

i Autor: STRAŻ MIEJSKA/UNSPLASH Z pluszowym misiem w długą podróż przez trzy województwa. Szokujące wyznanie 14-latka z Ełku!

POMOGLI STRAŻNICY

Z pluszowym misiem w podróż przez trzy województwa. Szokujące wyznanie 14-latka z Ełku!

Walentynki dopiero za tydzień, ale niektórzy już teraz zaczynają myśleć o swoich wybrankach. Na liście szaleńczo zakochanych osób znalazł się 14-latek z Ełku, którzy przyjechał do stolicy tylko po to, by wręczyć swojej internetowej miłości… pluszowego misia! Strażnicy miejscy patrolowali okolice ul. Bartniczej, kiedy zobaczyli zagubionego nastolatka, postanowili mu pomóc.