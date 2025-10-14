Z Warszawy do Lublina w 90 minut! Rusza kluczowa inwestycja za ponad 1 mld zł

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-14 13:05

Ostatni odcinek linii Warszawa Wschodnia-Lublin doczeka się rozbudowy. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną przystanki, dobudowane dwa nowe tory, skrzyżowania bezkolizyjne i tunele dla pieszych. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, która będzie realizowana za ok. 1,4 mld zł netto. W 2028 roku podróż koleją z Warszawy do Lublina zajmie około 90 minut!

Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu Warszawa Wawer-Otwock. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Warszawą Wawer a Warszawą Falenica, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.

Inwestycja na linii Otwockiej. Co się zmieni?

Inwestycja na linii otwockiej to także duże zmiany w zakresie bezpieczeństwa i skomunikowania miejscowości leżących wzdłuż torów. Powstanie 20 nowych przejść pod torami oraz przebudowane zostanie istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe.

To bardzo ważny dzień dla pasażerów, którzy na co dzień korzystają z połączeń pomiędzy Otwockiem a Warszawą. Nowe przystanki, większa przepustowość i pełna dostępność kolei sprawią, że jeszcze więcej osób wybierze kolej do dojazdów do pracy i do szkoły, co ma ważne znaczenie dla regionu. Przed nami trudny czas inwestycji, ale na efekty warto poczekać − powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Koniec prac w 2028 roku. Podróż z Warszawy do Lublina w 90 minut

Prace na linii otwockiej to ostatni odcinek zmodernizowanej linii Warszawa Wschodnia-Lublin. Po zakończeniu prac i uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów czas przejazdu między Warszawą a Lublinem skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer-Otwock zaplanowane jest rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji pasażerskiej. Wszystkie przystanki będą przystosowane do obsługi pasażerów mających problemy z poruszaniem się.

Aby skrócić czas realizacji inwestycji, już na początku 2025 roku prowadziliśmy prace przygotowawcze. W Radości (ul. Patriotów 211 i Panny Wodnej 50) oraz w Falenicy (ul. Bysławska) rozebrano budynki kolidujące z nowym układem drogowym. W tych miejscach powstaną bezkolizyjne skrzyżowania, które zapewnią mieszkańcom bezpieczną komunikację. Przebudowano również kanalizację sanitarną między Aninem a Międzylesiem − przeniesiono ją z terenu kolejowego pod jezdnię, co umożliwi budowę przejść podziemnych w ramach realizacji dodatkowego toru.

Odremontowane zostaną istniejące mosty na rzece Świder, a także wybudowane dwa nowe pod tory linii nr 506. Wzdłuż linii pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.

Super Express Google News
Z Warszawy do Lublina w 90 minut! Rusza kluczowa inwestycja za ponad 1 mld zł
5 zdjęć
Przerażająca historia z Otwocka. 43-latek strzelał do pary w samochodzie
Sonda
Czy remonty mocno utrudniają Ci poruszanie się po mieście?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OTWOCK
NOWA INWESTYCJA
INWESTYCJA
MIASTO OTWOCK