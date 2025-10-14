Z Warszawy do Lublina w 90 minut! Rusza kluczowa inwestycja za ponad 1 mld zł

Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu Warszawa Wawer-Otwock. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Warszawą Wawer a Warszawą Falenica, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.

Inwestycja na linii Otwockiej. Co się zmieni?

Inwestycja na linii otwockiej to także duże zmiany w zakresie bezpieczeństwa i skomunikowania miejscowości leżących wzdłuż torów. Powstanie 20 nowych przejść pod torami oraz przebudowane zostanie istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe.

− To bardzo ważny dzień dla pasażerów, którzy na co dzień korzystają z połączeń pomiędzy Otwockiem a Warszawą. Nowe przystanki, większa przepustowość i pełna dostępność kolei sprawią, że jeszcze więcej osób wybierze kolej do dojazdów do pracy i do szkoły, co ma ważne znaczenie dla regionu. Przed nami trudny czas inwestycji, ale na efekty warto poczekać − powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Koniec prac w 2028 roku. Podróż z Warszawy do Lublina w 90 minut

Prace na linii otwockiej to ostatni odcinek zmodernizowanej linii Warszawa Wschodnia-Lublin. Po zakończeniu prac i uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów czas przejazdu między Warszawą a Lublinem skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer-Otwock zaplanowane jest rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji pasażerskiej. Wszystkie przystanki będą przystosowane do obsługi pasażerów mających problemy z poruszaniem się.

Aby skrócić czas realizacji inwestycji, już na początku 2025 roku prowadziliśmy prace przygotowawcze. W Radości (ul. Patriotów 211 i Panny Wodnej 50) oraz w Falenicy (ul. Bysławska) rozebrano budynki kolidujące z nowym układem drogowym. W tych miejscach powstaną bezkolizyjne skrzyżowania, które zapewnią mieszkańcom bezpieczną komunikację. Przebudowano również kanalizację sanitarną między Aninem a Międzylesiem − przeniesiono ją z terenu kolejowego pod jezdnię, co umożliwi budowę przejść podziemnych w ramach realizacji dodatkowego toru.

Odremontowane zostaną istniejące mosty na rzece Świder, a także wybudowane dwa nowe pod tory linii nr 506. Wzdłuż linii pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.

