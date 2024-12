Za nami najdłuższa noc w roku. Tyle Warszawa zapłaciła za oświetlenie ulic. Imponująca kwota

"To nieco więcej niż w 2018 roku, kiedy to za oświetlenie ulic podczas najdłuższej nocy w roku zapłaciliśmy 162 tys. zł brutto. Wówczas jednak cena za 1 MWh była prawie dwa i pół razy niższa (ok. 530 zł) niż w 2024 roku (ok. 1 285 zł). Tak niski rachunek w tym roku jest więc efektem znacznie mniejszego poboru mocy opraw SAVA" - czytamy.