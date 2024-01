Warszawa. Zaatakował gazem w szpitalu i okradł personel! Policja szuka tego człowieka

Do napaści doszło we wtorek (19 grudnia) w szpitalu na Śródmieściu. - Około godziny 10:35 do budynku wszedł kulejący mężczyzna i udał się wprost do jednego z pokoi służbowych. Tam ukradł portfel należący do personelu placówki po czym skierował się do wyjścia – opisuje zajście podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Przypadkowi pracownicy szpitala próbowali zatrzymać napastnika. Wtedy napastnik wyjął gaz łzawiący i spryskał nim personel! - Użył siły fizycznej odpychając osoby, który stanęły na jego drodze ucieczki. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery – dodaje podinsp. Szumiata.

Policjanci proszą o pomoc w ujawnieniu, kto stoi za tym zuchwałym rabunkiem. Ważny znak charakterystyczny - mężczyzna kuleje na jedną nogę. Każdy, kto może pomóc w rozwiązaniu tej zagadki jest proszony o kontakt z policją. Informacje można zgłosić w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21, bądź kontakt telefoniczny pod numerem 4772 375 82. Informację można przekazać także pisząc na adres: [email protected].