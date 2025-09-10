Zabójstwo na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zaatakowal ostrym narzędziem i uciekł. Zatrzymali go policjanci

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-10 8:30

Wstrząsająca zbrodnia w samym centrum stolicy. We wtorek (9 września) wieczorem przy dworcu Warszawa Centralna zaroiło się od służb. Ratownicy medyczni usiłowali ocalić ciężko rannego człowieka. Bezskutecznie. Ofiara brutalnego ataku zmarła na miejscu mimo reanimacji. Policjanci ruszyli tropem zabójcy. Mężczyzna wpadł w ich ręce po kilkudziesięciu minutach.

Wszystko rozegrało się po godz. 22. – Doszło do sprzeczki między mężczyznami. Przed godz. 23. w trakcie kłótni jeden z nich zadał ciosy ostrym narzędziem. Niestety, zaatakowany mężczyzna zmarł chwilę po północy. Ofiarą jest 44-letni obywatel Mołdawii. Sprawca zbiegł. Do akcji poszukiwawczej ruszyli policjanci ze Śródmieścia, wydziału patrolowego i prewencji. 15 minut po północy policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o atak. To również obywatel Mołdawii w wieku 41-lat. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał 3 promile alkoholu. Ustalenia policjantów wskazują, że obaj mężczyźni byli w kryzysie bezdomności – relacjonuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Teraz sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Kilka dni wcześniej, tuż obok, przed centrum handlowym Złote Tarasy, doszło do podobnego incydentu. W wyniku sprzeczki, kobieta zaatakowała nożem mężczyznę, raniąc go w brzuch. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Sprawczyni została zatrzymana przez policję. Z pierwszych informacji wynikało, że oboje to osoby bezdomne. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Nóż został zabezpieczony przez policjantów jako dowód w sprawie. Więcej przeczytasz TUTAJ.

