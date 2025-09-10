Zabójstwo na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zaatakowal ostrym narzędziem i uciekł

Wszystko rozegrało się po godz. 22. – Doszło do sprzeczki między mężczyznami. Przed godz. 23. w trakcie kłótni jeden z nich zadał ciosy ostrym narzędziem. Niestety, zaatakowany mężczyzna zmarł chwilę po północy. Ofiarą jest 44-letni obywatel Mołdawii. Sprawca zbiegł. Do akcji poszukiwawczej ruszyli policjanci ze Śródmieścia, wydziału patrolowego i prewencji. 15 minut po północy policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o atak. To również obywatel Mołdawii w wieku 41-lat. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał 3 promile alkoholu. Ustalenia policjantów wskazują, że obaj mężczyźni byli w kryzysie bezdomności – relacjonuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Teraz sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Kilka dni wcześniej, tuż obok, przed centrum handlowym Złote Tarasy, doszło do podobnego incydentu. W wyniku sprzeczki, kobieta zaatakowała nożem mężczyznę, raniąc go w brzuch. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Sprawczyni została zatrzymana przez policję. Z pierwszych informacji wynikało, że oboje to osoby bezdomne. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Nóż został zabezpieczony przez policjantów jako dowód w sprawie. Więcej przeczytasz TUTAJ.