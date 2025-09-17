Zabytek na Pradze-Północ ocalony! Budynek Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpisany do rejestru

Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej zyskały status zabytku
Jak podkreśla Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej stanowiły kluczowe zaplecze techniczne dla Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, otwartej w 1866 roku. Zlokalizowane na Pradze, warsztaty te były niezbędne do utrzymania i naprawy taboru kolejowego.
„Warsztaty Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej stanowiły zaplecze techniczne dla otwartej w 1866 r. Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej ze stacją początkową na Pradze” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.
Budynek, który przetrwał do dziś, został wzniesiony na początku XX wieku, po pożarze w 1899 roku, który zniszczył wcześniejsze zabudowania. Nowa hala warsztatowa służyła do bieżących napraw taboru. Co ciekawe, jest to jedyny budynek z zaplecza technicznego stacji Warszawa Wschodnia (dawniej Dworzec Brzeski), który ocalał z wojennych zniszczeń lat 1939-1945 oraz powojennej przebudowy węzła kolejowego.
Budynek przy ul. Chodakowskiej 100 jest charakterystyczny dla architektury kolejowej z przełomu XIX i XX wieku. Kamienna strefa cokołowa oraz ceglane elewacje z dbałością o detal architektoniczny nadają mu unikalny charakter. Wzniesiony na fundamentach skrzydła poprzecznego pierwszego zespołu Warsztatów Wagonowych, budynek ten jest świadectwem rozwoju i przekształceń myśli technicznej w I połowie XX wieku.
Jak podkreśla konserwator zabytków, budynek ten dokumentuje dzieje kolei warszawskich, w tym szczególnie trzeciej linii kolejowej na terenach Królestwa Polskiego, która łączyła Warszawę z Kijowem. Jest również świadectwem historycznego zagospodarowania stacji Terespolskiej (Brzeskiej), na które składały się zniszczone w czasie II wojny światowej parowozownia i budynki warsztatowe.