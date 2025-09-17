Zabytek na Pradze-Północ ocalony! Budynek Warsztatów Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpisany do rejestru

Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej zyskały status zabytku

Jak podkreśla Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej stanowiły kluczowe zaplecze techniczne dla Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, otwartej w 1866 roku. Zlokalizowane na Pradze, warsztaty te były niezbędne do utrzymania i naprawy taboru kolejowego.

„Warsztaty Wagonowych Kolei Warszawsko-Terespolskiej stanowiły zaplecze techniczne dla otwartej w 1866 r. Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej ze stacją początkową na Pradze” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Budynek, który przetrwał do dziś, został wzniesiony na początku XX wieku, po pożarze w 1899 roku, który zniszczył wcześniejsze zabudowania. Nowa hala warsztatowa służyła do bieżących napraw taboru. Co ciekawe, jest to jedyny budynek z zaplecza technicznego stacji Warszawa Wschodnia (dawniej Dworzec Brzeski), który ocalał z wojennych zniszczeń lat 1939-1945 oraz powojennej przebudowy węzła kolejowego.

Zawaliła się kamienica przy Sejmie. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budynek przy ul. Chodakowskiej 100 jest charakterystyczny dla architektury kolejowej z przełomu XIX i XX wieku. Kamienna strefa cokołowa oraz ceglane elewacje z dbałością o detal architektoniczny nadają mu unikalny charakter. Wzniesiony na fundamentach skrzydła poprzecznego pierwszego zespołu Warsztatów Wagonowych, budynek ten jest świadectwem rozwoju i przekształceń myśli technicznej w I połowie XX wieku.

Jak podkreśla konserwator zabytków, budynek ten dokumentuje dzieje kolei warszawskich, w tym szczególnie trzeciej linii kolejowej na terenach Królestwa Polskiego, która łączyła Warszawę z Kijowem. Jest również świadectwem historycznego zagospodarowania stacji Terespolskiej (Brzeskiej), na które składały się zniszczone w czasie II wojny światowej parowozownia i budynki warsztatowe.