i Autor: policja.pl Zacisnął przewód elektryczny na szyi nastolatka! 30-latek aresztowany

Chwile grozy pod szkołą

Zacisnął przewód elektryczny na szyi nastolatka! 30-latek aresztowany

Szok! 30-latek podszedł do jednego z radomskich uczniów i zacisnął kabel na szyi! "Do aresztu trafił 30-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa ucznia jednej z podstawówek w Radomiu. Mężczyzna podszedł do niego i zacisnął mu przewód elektryczny na szyi. Nastolatkowi udało się wyswobodzić" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.