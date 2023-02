- Wiadukt nad Globusową został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Niemal 60 lat intensywnej eksploatacji i brak gruntownych remontów sprawiły, że obiekt wymaga całkowitej renowacji. Potwierdziły to przeprowadzone w 2021 r. badania stanu technicznego konstrukcji. Podczas kapitalnego remontu obiekt zyska nową płytę pomostu, a podpory zostaną skute i dozbrojone. Remont potrwa ok. jedenastu miesięcy – podsumował Jakub Leduchowski.