To będzie pracowity rok dla robotników w Warszawie. Mimo szalejącej inflacji spółki miejskie wydadzą miliardy złotych na dokończenie lub rozpoczęcie kolejnych inwestycji drogowych. Zebraliśmy najważniejsze i najbardziej uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zwężenie Marszałkowskiej

Jedne z najbardziej kontrowersyjnych planów drogowców z Zarządu Dróg Miejskich to przebudowa ul. Marszałkowskiej od ul. Królewskiej do Placu Bankowego i samego placu. Urzędnicy są w trakcie wyboru wykonawcy, który za ok. 8-13 mln zł wykona przebudowę jezdni, która zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu. Będzie za to większy chodnik, ponad 30 nowych drzew i droga rowerowa. Remont ma potrwać około osiem miesięcy.

Przebudowa Placu Na Rozdrożu i budowa pomnika

Drugą ważną i wyczekiwaną od lat inwestycją ZDM jest przebudowa Placu Na Rozdrożu. Tu również drogowcy są na etapie wyboru wykonawcy, który za 26,5-34 mln zł wybuduje windy i poszerzy przystanki autobusowe na trasie Łazienkowskiej. Podziemne przejścia zostaną zamienione na naziemne zebry, a w miejscu ogromnej betonowej fontanny po kilkuletnim opóźnieniu, w końcu rozpocznie się budowa pomnika Bitwy Warszawskiej, w porozumieniu z rządem. Wykonawca będzie miał na to wszystko rok.

Remont wiaduktu nad Globusową

Drogowcy z ZDM mają w planach na ten rok wyremontować też wiadukt nad Globusową, który jest w opłakanym stanie. Roboty mają ruszyć na przełomie lutego i marca i potrwać ok. 12 miesięcy. Za wymianę płyty nośnej wiaduktu i rozbrojenie podpór wykonawca weźmie około 11 mln zł.

Rozbudowa ul. Kąty Węgierskie

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi również przetarg na rozbudowę ul. Kąty Węgierskie od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. W ciągu 21 miesięcy drogowcy mają wybudować jezdnię zapewniającą ruch po jednym pasie w każdym kierunku. Po obu stronach pojawią się również chodniki. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu SZRM ma wprowadzić w drugiej połowie roku.

Remont torów i wymiana zwrotnic

Tramwajarze również nie próżnują. W planach na ten rok jest remont torów na Obozowej od pętli Koło do przystanku kolejowego Warszawa Koło, który zajmie około 45 dni i zacznie się w drugim kwartale 2023 r. Wyremontowany będzie też węzeł na Karcelaku. Tam trzeba wymienić zużyte zwrotnice. Tramwajarze zajmą się tym w wakacje i potrzebują na to kilku tygodni.

Frezowanie Radosława

W planach są również coroczne frezowania i wymiany nawierzchni. Wiemy, że na pewno w tym roku taki remont przejdzie rondo Radosława, razem ze wschodnią jezdnią al. Jana Pawła II od ronda do ul. Stawki.

Kontynuacja zaczętych inwestycji

Oczywiście oprócz planów na nowe inwestycje, trzeba dokończyć te, które już trwają. Do lata 2023 roku ma zostać ukończona przebudowa Placu Trzech Krzyży i ul. Kondratowicza. W marcu zakończy się odbudowa wiaduktu na Marywilskiej. SZRM będzie kontynuował przebudowę wiaduktów przy Agrykoli, których zakończenie planuje w marcu 2024 roku. Do listopada 2023 r. powinna zakończyć się również budowa ul. Lazurowej. Tramwajarze kontynuują budowę tramwaju do Wilanowa. 16 nowych przystanków ma powstać do pierwszej połowy 2024 roku. Szybciej zakończy się jednak tworzenie trasy tramwajowej wzdłuż Gagarina. Około kilometr nowych torów powstanie do końca bieżącego roku. W takim samym czasie ma zostać też ukończony tramwaj na Kasprzaka, który da mieszkańcom Woli trzy nowe przystanki.

Budowa metra na Bemowo

Pierwsze utrudnienia w ruchu w tym roku będą również związane z budową metra na Bemowo. W rejonie ulic Połczyńskiej, Dostawczej i Łęgi zaczęły się już pierwsze prace.