Komenda Stołeczna Policji zamieściła komunikat w czwartek (5 grudnia) na platformie X. – Jutro (piątek, 6 grudnia) Ambasada USA w Warszawie, we współpracy z Miastem Warszawa, Polską Policją, KGPSP oraz SMWarszawa przeprowadzi ćwiczenia, które będą wiązały się z tymczasowym zamknięciem ul. Pięknej na odcinku od Al. Ujazdowskich do ul. Mokotowskiej – czytamy we wpisie.

Funkcjonariusze dodali, że utrudnienia potrwają od godz. 10 do 12. – Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz z góry dziękujemy za wyrozumiałość – napisali.

O godzinie 10 pod Ambasadę USA przyjechało kilka zastępów straży pożarnej. Grupa weszła do środka z noszami. Szkolenie trwa wewnątrz budynku.

