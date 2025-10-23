Zadał ofierze cios siekierą w głowę, potem ranił ją nożem. Makabra w Trzcińcu

W Trzcińcu doszło do brutalnego ataku, gdzie podczas spożywania alkoholu jeden mężczyzna zaatakował drugiego.

Ofiara doznała ciosu siekierą w głowę i wielokrotnych ugodzeń nożem, co spowodowało wstrząs krwotoczny.

Sprawcy postawiono zarzut usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy; przyznał się do czynu, ale zaprzecza zamiarowi zabicia.

Brutalny atak w Trzcińcu. Co tam się stało?

Do zdarzenia doszło 7 października 2025 roku w Trzcińcu. Jak wynika z ustaleń śledczych, Jarosław Z. i Krzysztof Sz. spożywali razem alkohol w mieszkaniu zajmowanym przez tego drugiego. W pewnym momencie, jak informuje Prokuratura Rejonowa w Siedlcach, Krzysztof Sz. zadał Jarosławowi Z. cios w głowę tępokrawędzistą częścią głowicy siekiery. Na tym jednak nie poprzestał.

„Następnie kilkukrotnie ugodził go nożem w okolicę klatki piersiowej i podudzia lewego” – relacjonuje Krystyna Gołąbek, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Przeżył, ale cudem

Dzięki determinacji i instynktowi samozachowawczemu, Jarosławowi Z. udało się uciec z miejsca zdarzenia. Szybko udzielono mu pomocy medycznej, która okazała się kluczowa dla jego przeżycia. Jak informuje prokuratura, w wyniku ataku mężczyzna doznał wstrząsu krwotocznego, który stanowił ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Rozłupał Tomkowi siekierą głowę, posiedzi 25 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Areszt - i co dalej?

Dzień po zdarzeniu, 8 października 2025 roku, prokurator przedstawił 41-letniemu Krzysztofowi Sz. zarzut usiłowania dokonania zbrodni zabójstwa. Co więcej, ustalono, że podejrzany dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy.

Podczas przesłuchania Krzysztof Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zaskakujące jest jednak to, że zaprzeczył, jakoby jego zamiarem było zabicie Jarosława Z.

9 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Decyzja ta ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku śledztwa i zapobiegnięcie ewentualnej ucieczce podejrzanego.

Grozi mu dożywocie?

Zbrodnia zabójstwa, w myśl polskiego prawa, zagrożona jest karą co najmniej 10 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę brutalność ataku, użyte narzędzia oraz fakt, że Krzysztof Sz. działał w warunkach recydywy, grozi mu surowa kara.

Sprawa jest w toku, a śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Siedlcach ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.