Zaginęła 16-letnia dziewczyna. Ola Dostaw ostatni raz była widziana w Radomiu. Ma 165 cm wzrostu. Waży około 50 kilogramów. Ma długie blond włosy do ramion. W dniu zaginięcia nastolatka miała białe buty, spodnie beżowe, posiadała przy sobie torbę na ramię. Posiada widoczną bliznę na prawym przedramieniu.

Dziewczyna 8 czerwca oddaliła się z ośrodka readaptacyjnego w Radomiu. Od tego momentu nie ma z nią kontaktu. Wszelkie informacje na temat zaginionej prosimy kierować do wyżej wymienionej Komendy pod całodobowym nr telefonu 477243900 lub przez formularz kontaktowy na stronie Itaki.

− Nasza córka, Ola, od około 2 lat jest uzależniona od, niezwykle popularnych wśród młodzieży, środków psychoaktywnych. Pomoc w leczeniu uzależnienia otrzymaliśmy w Stowarzyszeniu KARAN, gdzie Ola przebywała od niecałego 1,5 roku. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce dedykowanych dzieciom. Terapią objęta jest cała nasza rodzina. Przerwanie jej w przypadku Oli niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, jak i prawne (córka ma tymczasowy sądowy nakaz przebywania w ośrodku). My, rodzice Oli, apelujemy do wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę o miejscu jej przebywania o zgłoszenie tego faktu. I przede wszystkim apelujemy do Oli, z miłością, zrozumieniem, akceptacją − apelują rodzice dziewczyny.