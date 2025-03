Autor:

Zakaz spowiedzi dla dzieci. Petycja trafiła do Sejmu RP

Ponad 12 tys. osób podpisało petycję dotyczącą zakazu spowiadania dzieci poniżej 18. roku życia. Według wielu sakrament ten wśród tak młodych osób może wyrządzić krzywdę na ich psychice. W tej kwestii wypowiedział się nawet Robert Biedroń, który również stwierdził, iż spowiadanie dzieci powinno być zakazane - więcej w tym temacie tutaj: Robert Biedroń rozpętał burzę! Poszło o zakaz spowiedzi dzieci. Ksiądz stanowczo odpowiada.

Podpisana petycja trafiła więc do Sejmu RP w październiku 2024 roku, a chwilę później znalazła się już u Komisji do Spraw Petycji. Co na ten temat sądzą jednak duchowni, czyli osoby, które wysłuchują wyznań wiernych w konfesjonale?

Metropolita warszawski krytycznie o zakazie spowiadania dzieci

Jakiś czas temu do pomysłu zakazania spowiadania dzieci odniósł się metropolita warszawski - Adrian Galbas. Można się domyślić, iż petycja nie zyskała jego aprobaty i postanowił stanąć w obronie spowiadania młodych osób. Obszerny komentarz arcybiskupa pojawił się na łamach portalu Rzeczpospolita.pl, gdzie duchowny podkreślał, iż według niego pomysł ten jest kuriozalny i ma nadzieję, że nie wejdzie w życie.

Mam nadzieję, że petycja nie zamieni się nigdy w ustawę i nie trafi na biurko prezydenta, ale tam, gdzie jest jej miejsce: do kosza - stwierdził duchowny, rp.pl.

Chcąc wyjaśnić swoje podejście, abp Adrian Galbas postanowił odnieść się do własnych doświadczeń i porównał spowiedź do pierwszej wizyty u dentysty. Według duchownego to właśnie odwiedzenie gabinetu stomatologicznego było trudniejszym przeżyciem.

Na tej samej zasadzie należałoby wprowadzić zakaz wizyt dzieci u dentysty, bo tam przeżywają prawdziwy ból i poważną traumę - stwierdził duchowny, czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Abp Galbas dodał także, iż według niego spowiedź może być lekarstwem na lęk oraz na chore poczucie winy nawet wśród dzieci.

Dobrze przeżyta spowiedź jest doskonałym lekarstwem na ten lęk. Jest dobrym sposobem na chore poczucie winy, na samooskarżanie się czy samopotępianie, na poradzenie sobie z lękiem i traumą z powodu popełnionego zła i błędów, który to lęk i trauma nie rodzą się w człowieku dopiero wraz z jego 18. urodzinami - czytamy w komentarzu duchownego, rp.pl.

