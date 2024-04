WOW!

Zakochani pokochali Warszawę. Stolica Polski wśród 10 najpopularniejszych miast Europy na zaręczyny!

alig 15:48

To, że Warszawie jest wiele niezwykle pięknych i romantycznych miejsc, to żadna tajemnica. Wystarczy wybrać się na spacer po Starym Mieście czy Łazienkach Królewskich, by dostrzec spacerujących zakochanych. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że stolica Polski znalazła się w elitarnym, gronie 10 najpopularniejszych miast europejskich na zaręczyny!