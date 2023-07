To najbardziej instagramowe miejsca w Warszawie. Tam zdjęcia zawsze wychodzą

Czy w Warszawie powinien stanąć pomnik Andrzeja Leppera? Sprawdzamy co myślą o tym mieszkańcy

Na początku lutego pisaliśmy o wyjątkowym wyróżnieniu stolicy. Warszawa została bowiem uznana za jedno z najbardziej instagramowych miast na świecie w 2023 roku! W zestawieniu 50 miejsc na świecie umieszczono miasta, które oferują mnóstwo możliwości robienia oszałamiających zdjęć i filmów z podróży. Warszawa uplasowała się na 34 pozycji, prześcigając m.in. Santorini czy Hawanę.

Trudno nie zgodzić się, że w stolicy są miejsca, które zapierają dech w piersiach, a zrobione tam fotografie stanowią piękną pamiątkę na lata.

Najbardziej instagramowe miejsca w Warszawie

Nie jest nowością, że użytkownicy mediów społecznościowych chętnie dzielą się na Instagramie czy Facebooku swoimi zdjęciami ze spacerów czy podróży. Słoneczne, wakacyjne dni zachęcają, by więcej wolnego czasu poświęcić na aktywność na świeżym powietrzu. To świetny czas, by zwiedzić zakamarki Warszawy, porobić zdjęcia i stworzyć niezapomniane wspomnienia.

Gdzie w stolicy najlepiej się udać, by zrobić oszałamiające zdjęcie z wypadu? Oficjalny portal turystyczny Warszawy, warsawtour.pl. Przygotował listę najbardziej instagramowych miejsc w Warszawie. Publikujemy je w galerii poniżej. Sprawdź, czy Ty również masz zdjęcie z któregoś z tych miejsc. A może we wszystkich? Zdjęcia tam po prostu nie mogą się nie udać!