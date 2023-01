Zakopali Leosia w płytkim grobie. Jest nowy wniosek prokuratury w sprawie Karoliny W. i Damiana G.

Zakopali Leosia w płytkim grobie. Prokuratura złożyła wniosek

W koszmar, jaki rozegrał się pod koniec 2022 r. we wsi Ruda Talubska pod Garwolinem wstrząsnął całą Polską. W płytkim grobie w pobliżu wynajmowanego domu śledczy odkryli zwłoki chłopczyka. Policja aresztowała w tej sprawie matkę dziecka Karolinę W. i jej konkubenta Damiana G. Oboje trafili tymczasowo do aresztu. Jak poinformował w rozmowie z PAP we wtorek (10 stycznia) prok. Krzysztof Czyżewski z Prokuratury Okręgowej w Radomiu do sądu wpłynął wniosek o przedłużenie aresztu na kolejne 3 miesiące.

Sprawa wyszła na jaw, gdy prababcia Leosia zgłosiła na policji jego zaginięcie. 63-latka od dłuższego czasu nie miała z nim kontaktu. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Bardzo szybko doszło do zatrzymania pary, 19-letniej Karoliny W. oraz 19-letniego Damiana G. Rodzice zaginionego Leosia zostali złapani w Gogolach Wielkich w powiecie ciechanowskim. Następnego dnia, wczesnym rankiem, dokonano makabrycznego odkrycia na posesji domu, w którym parę miesięcy wcześniej mieszkali.

Przy jednej z posesji odkopano zwłoki dziecka. Funkcjonariusze odnaleźli ciało 4,5-letniego Leosia, syna zatrzymanej 19-latki. Chłopczyk był zakopany 100 metrów od zabudowań mieszkalnych w Górkach. Jego ciało było zawinięte w kocyk i zakopane w płytkim grobie.

Karolina W. trafiła do aresztu w zaawansowanej ciąży. Tam urodziła swoje kolejne dziecko. Wraz ze swoim konkubentem usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa.

4,5-letni Leoś zakopany w płytkim grobie pod Garwolinem. Matka i jej partner z zarzutami zabójstwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.