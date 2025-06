Zamkną znane centrum handlowe w Warszawie?! Działa od 25 lat

Warszawa. Znane centrum handlowe zostanie zamknięte?

Centrum handlowe Sadyba Best Mall w Warszawie zostanie zamknięte? Zostało oddane do użytku w 2000 roku i jako pierwsze w Europie Wschodniej i Środkowej oferowało kino 3D IMAX.

Przez lata stało się ważną częścią całej okolicy, a mieszkańcy lubią robić tu zakupy. Rocznie galerię odwiedza ok. 7 mln osób. W Sadyba Best Mall można znaleźć:

H&M,

Sephora,

Lilou,

Vistula,

Wittchen,

Apart,

Empik,

Smyk,

Stara Mydlarnia,

a także kino, liczne punkty gastronomiczne, wiele stoisk z wysokiej jakości ubraniami, biżuterią i żywnością.

Co dalej z Sadyba Best Mall?

W lipcu 2026 roku wygasa umowa dzierżawy, informuje portal propertynews.pl. Właściciel Sadyba Best Mall, Grupa Klépierre, planowała wykupienie gruntu, jednak urząd nie wyraził na to zgody.

Pojawiły się spekulacje mówiące o zamknięciu galerii, szczególnie po wykreśleniu spółki Sadyba Best Mall z sądowego rejestru w lipcu 2024 r. Spółka ta jednak nie decyduje o funkcjonowaniu obiektu.

Czy centrum handlowe Sadyba Best Mall zostanie zamknięte? ESKA otrzymała oficjalne oświadczenie właściciela.

"Informujemy, że Sadyba Best Mall działa bez zmian - nie planujemy sprzedaży galerii ani zakończenia działalności obiektu. Centrum nadal będzie funkcjonować w obecnym formacie, a warunki umowy dzierżawy pozostają poufną kwestią między stronami. Spółka KLP Investment nie ma w planach alternatywnych scenariuszy poza dalszą modernizacją i opcjonalną, niewielką rozbudową centrum handlowego, o ile pozwolą na to sprzyjające okoliczności formalno-prawne" - przekazała firma KLP Investment Poland należąca do Grupy Klépierr.

Kolejne kłopoty Sadyby

Okazuje się, że Sadyba Best Mall ma problem ze spełnieniem jednego z kluczowych warunków, który umożliwiłby jej bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy z miastem. Ja informuje portal Sadyba24.pl, chodzi o punkt, który mówi jasno: "w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem nie toczą się postępowania administracyjne oraz sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia".

I tu zaczynają się schody. Problem tkwi w działalności Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja ta wzięła pod lupę sprawę potencjalnie nienależnego odszkodowania, które miasto Warszawa wypłaciło w przeszłości za reprywatyzację nieruchomości przy Powsińskiej 31 w Warszawie. To właśnie tam stoi Sadyba Best Mall!

Sprawa jest poważna, ponieważ dopóki Komisja nie zakończy swojego dochodzenia, przedłużenie dzierżawy stoi pod znakiem zapytania. A czas ucieka! Obecna umowa dzierżawy wygasa już 31 lipca 2026 roku.