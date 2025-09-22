Śmierć majora Krakowiana w Radomiu. Odczytano zapisy z czarnych skrzynek. Co nowego w sprawie katastrofy F-16?

Warszawska prokuratura okręgowa poinformowała, że odczytano zapisy z czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się na lotnisku w Radomiu. Specjaliści teraz analizują te dane, które mogą rzucić nowe światło na przyczyny tragicznego wypadku. Co dokładnie udało się ustalić i jakie kroki podjęto w śledztwie?

Odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16. Co dalej ze śledztwem?

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, analizy zostały przeprowadzone w jednym z licencjonowanych laboratoriów w Stanach Zjednoczonych. Badania trwały kilka dni i objęły wszystkie znalezione czarne skrzynki. − Wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu − dodał prokurator Skiba.

Zapisy z czarnych skrzynek będą teraz szczegółowo analizowane w toku śledztwa. Jak podkreślił prokurator Skiba, badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej.

Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Logistyczne wsparcie zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych − poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.

Kim był mjr Maciej „Slab” Krakowian, pilot F-16?

Do tragicznego wypadku doszło 28 sierpnia po godzinie 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16 rozbił się, a pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, poniósł śmierć na miejscu. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współpracując z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Mjr Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Miesiąc przed tragedią zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Mjr Krakowian miał na swoim koncie ponad 1400 godzin nalotu, w tym około 1200 na F-16.

Dalsze kroki w śledztwie

Śledztwo w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu jest w toku. Analiza zapisów z czarnych skrzynek ma kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyn tragedii. Prokuratura i inne zaangażowane służby kontynuują swoje działania, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego wydarzenia.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Katastrofa samolotu w Radomiu
