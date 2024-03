Ciekawostka

Zapomniane przysłowia o Warszawie. Tak kiedyś mówili o stolicy!

"Baba z wozu, koniom lżej", "zły to ptak, co własne gniazdo kala", "jedna jaskółka wiosny nie czyni" - kto chociaż raz nie słyszał tych ludowych mądrości! To przysłowia przekazywane z pokolenia na pokolenie. Są też jednak i takie, które dawno wyszły z użycia. Wiele z nich dotyczyło polskich miast. My postanowiliśmy przyjrzeć się tym o Warszawie.