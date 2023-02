Zarabiali na prostytucji! Gangiem kierowała polsko-rosyjska para

Polsko-rosyjski gang zarabiający na prostytucji rozbity. Grozi im 12 lat więzienia

Handel narkotykami, pranie pieniędzy, udział w zorganizowanej grupie, czerpanie korzyści majątkowych z nierządu – to tylko część z zarzutów, które usłyszeli zatrzymani w sprawie. Według śledczych, którzy rozbili gang, jego członkowie działali na terenie Krakowa, Warszawy i innych miejscowości w latach od 2021 do 2022.

– Do pierwszych zatrzymań doszło 8 kwietnia 2022 roku. Wówczas funkcjonariusze policji przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali kierujących grupą 30-letnią Polkę i jej partnera 30-letniego Rosjanina. Natomiast w Kutnie funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego wspólnika pary, a w Krakowie 29-letniego obywatela Mołdawii – przekazała Prokuratura Krajowa.

Śledczy, w toku prowadzonych czynności, przeszukali mieszkania, pomieszczenia oraz pojazdy należące i użytkowane przez członków gangu. Zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, laptopy, biżuterię, luksusowe zegarki oraz ponad 200 tysięcy złotych, ale również gotówkę w zagranicznej walucie.

Kolejne zatrzymania podejrzanych w sprawie. Rozbito gang, którego członkowie zarabiali na nierządzie

– Do zatrzymania kolejnej osoby, 24-letniego obywatela Polski, doszło 22 czerwca 2022 roku w Warszawie. Tego samego dnia w Międzyrzecu Podlaskim w jednym z lokali z nielegalnymi automatami do gier zatrzymano 28-letniego obywatela Białorusi. W trakcie czynności zabezpieczono 6 zestawów komputerowych, służących do urządzania nielegalnych gier hazardowych, o szacunkowej wartości ponad 70 tysięcy złotych – dodał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Ostatni podejrzany został zatrzymany 13 września 2022 roku, był to 30-letni obywatel Mołdawii. Obława za mężczyzną zakończyła się w Łomiankach pod Warszawą.

– Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokurator w toku śledztwa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, zastosował wobec pięciu osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe – wyjaśnia prokuratura.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę oraz nieruchomości o łącznej wartości prawie 400 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie toczy się w Krakowie. Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny, podejrzanym grozi nawet do 12 lat więzienia.