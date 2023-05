Zaskakujący finał kontroli drogowej. Policjanci aż przecierali oczy ze zdziwienia

Policyjna akcja „PRZEWOZY 2023”

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na terenie Warszawy prowadzą działania „PRZEWOZY 2023”, podczas których sprawdzają legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, stanu technicznego, oznaczenia oraz dodatkowego wyposażenia pojazdów. - Działania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przede wszystkim osób korzystających z usług przewoźników, ale także innych uczestników ruchu drogowego – tłumaczy stołeczna policja.

Niespodzianka w bagażniku

Czasami policyjne kontrole drogowe są pełne niespodzianek. Tak też było, gdy mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego Toyotą, który nie zastosował się on do linii pojedynczej ciągłej. - Funkcjonariusze ujawnili, że kontrolowany pojazd nie spełniał wymagań technicznych, z uwagi na zmniejszony współczynnik przepuszczania światła szyb przednich bocznych - przekazała policja.

To jednak nie koniec. Mundurowi okryli również, że kierowca przewozi o jedną osobę za dużo. Co więcej, podróżowała ona… w bagażniku auta! - Niby nic już nie może nas zaskoczyć, a jednak…- skomentowali funkcjonariusze.

Warto przypomnieć, że w myśl nowych przepisów za przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym grozi grzywna od 300 zł do 3 000 zł oraz odpowiednio od 6 do 15 punktów karnych!

