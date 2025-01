Zatrważające policyjne statystyki. Coraz więcej rannych w wypadkach. "To niepokojące"

Musisz tyle ważyć, by jeździć tramwajem. Zaskakujące wymagania do pracy. Rekrutacja otwarta, najbliższy kurs już w marcu

Miniony rok przyniósł niepokojące informacje dotyczące sytuacji na warszawskich drogach oraz w całym garnizonie stołecznym. Z jednej strony możemy odnotować pozytywny trend – spadek liczby ofiar śmiertelnych w zdarzeniach drogowych. W 2024 roku życie straciło 87 osób, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do roku 2023, kiedy to zginęły 103 osoby. Niestety, pozytywne wieści kończą się na tym etapie.

Statystyki pokazują wyraźny wzrost liczby wypadków drogowych oraz rannych. W 2024 roku na terenie garnizonu stołecznego doszło do 1197 wypadków – to o 152 więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba rannych wzrosła do 1353 osób, czyli o 198 więcej niż w 2023 roku. W stolicy oraz jej okolicach można dostrzec wyraźny trend zwiększającej się liczby zdarzeń drogowych, co jest alarmujące zarówno dla mieszkańców, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

– Poza tymi wszystkimi wynikami, mamy faktycznie zmniejszenie ilości wypadków śmiertelnych, natomiast zdarzeń w całym garnizonie nadal jest bardzo dużo – zauważa podkom. Jacek Wiśniewski. – Niepokojące się wydaje również to, że mamy znaczny skok w zatrzymanych prawach jazdy, w porównaniu z rokiem 2023, to aż 55 proc. więcej takich zdarzeń − dodaje.

I faktycznie, w poprzednim roku liczba zatrzymanych praw jazdy wzrosła niemal o 55 proc. w stosunku do roku 2023. Funkcjonariusze odebrali aż 5146 dokumentów, podczas gdy w 2023 roku było to 3327 przypadków.

Jak słyszymy od podkom. Wiśniewskiego, najczęstszym powodem zatrzymań było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. − Warto tutaj wspomnieć również o tym, że 50 km/h to graniczna prędkość, która bezpośrednio warunkuje przeżycie pieszego w kontakcie z autem. Po przekroczeniu tej wartości, maleją szanse na przeżycie przy ewentualnym zderzeniu − podsumowuje policjant, z którym rozmawiał reporter „Super Expressu”.

Trzy wypadki, aż 21 osób nie żyje. Największe katastrofy lądowe na Mazowszu dają do myślenia

W ciągu ostatnich lat mieszkańcy woj. mazowieckiego byli świadkami wielu tragicznych wypadków, które na trwałe zapisały się w naszej pamięci. Każdy z tych horrorów ukazuje różnorodne aspekty zagrożeń na drogach, od nieodpowiednich warunków pogodowych, przez ludzkie błędy, aż po zaniedbania, które kosztują życie niewinnych osób. Przypomnijmy je, aby zrozumieć, co możemy zrobić, aby uniknąć podobnych dramatów.

